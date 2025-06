Il silenzio lascia spazio alla luce e alla musica

Torna a Rimini, come ogni anno, la suggestiva alba, il 21 giugno alle 5 nella spiaggia antistante Riminiterme con il concerto di Semplicemente Frida, in tour con Mark Glentworth.

A Riccione, in occasione della Giornata internazionale dello Yoga, il 21 giugno alle 6.30 ci sarà l’evento ’Le Albe dello Yoga’ con una doppia lezione gratuita: dalle 6.30 alle 7.30 nel giardino di Villa Mussolini e dalle 18.30 alle 19.30 nel Parco di Villa Lodi Fè.

A Bellaria-Igea Marina, stesso giorno, ma alle 5.30, Alba Musicale al Porto Canale con il sound di Darma & Friends. Il quartetto ’Riviera Boulevard’ propone brani del passato sull’onda swing passando tra i colorati ritmi sudamericani.

Anche a Forlì sveglia presto, alle 6, per il concerto alla Rocca di Ravaldino, a cura della Fondazione Angelo Masini, in collaborazione con Campus Festival APS e Zardin. Al termine del concerto, sarà offerta una colazione.

A Bellaria - Igea Marina il 22 alle 5.30 appuntamento sulla spiaggia con ’I Suoni del Sole’ edizione speciale. La musica del benessere sarà realizzata con suoni naturali, non amplificati, realizzati con strumenti provenienti da antiche filosofie e in grado di armonizzare corpo, mente, cuore e anima.

A Savignano, alla Terrazza circolo ANSPI, andrà in scena ’Alba di Note’, sempre il 22, ma alle 6, per vivere una Notte Rosa diversa, lontano dai luoghi comuni. Il Trio Barrique in concerto si esibirà in ’Colonne sonore per violino, fisarmonica e pianoforte’.