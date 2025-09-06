Il rifugio romantico della baia

Nel cuore della Baia di Portonovo, perla della Riviera del Conero, il SeeBay Hotel si offre come un rifugio intimo e romantico, dove il lusso si esprime attraverso armonia e semplicità. Appartenente alla collezione The Begin Hotels, la struttura è immersa nella vegetazione mediterranea, a pochi passi da spiagge di ciottoli bianchi e acque cristalline.

Gli interni dialogano con l’ambiente esterno attraverso materiali naturali e una palette cromatica ispirata ai colori della baia. Le sue 65 camere offrono balconi privati affacciati su suggestivi scorci verdi e tratti di mare, creando un legame profondo con il paesaggio. Qui ogni dettaglio – dalla luce ai tessuti – è studiato per vivere un’esperienza sensoriale completa, ideale per chi cerca un soggiorno di coppia nelle atmosfere della Riviera d’autunno.

Il suggerimento è quello di regalarsi una cena tête-à-tête al SeeBay Restaurant dove viene celebrata la tradizione gastronomica marchigiana con piatti che uniscono autenticità e creatività, grazie all’abilità dell’Executive Chef Paolo Antinori e del Resident Chef Pasquale Di Monte. Per momenti di pura complicità, la Private Spa firmata Cinq Mondes propone rituali da vivere in coppia, tra luci soffuse e profumi avvolgenti, mentre il Pool Garden invita a rilassarsi con un cocktail al tramonto, avvolti dal verde.

La Terrazza degli Agrumi e il Parco degli Ippocastani diventano cornici speciali per momenti indimenticabili. Informazioni su www.seebayhotel.com

C.G.