  • Cosa Fare
  • Vini
  • News
  • Mete consigliate
  • Cosa Fare
  • Vini
  • News
  • Mete consigliate
    1. Home
    2. Cosa Fare
    3. Il genio. Wang Yancheng alla Galleria dell’Accademia

    Il genio. Wang Yancheng alla Galleria dell’Accademia

    Fino al 21 settembre, in occasione delle iniziative che celebrano i 550 anni dalla nascita (1475) di Michelangelo, Wang Yancheng,...

    di Redazione Itinerari
    6 settembre 2025
    Fino al 21 settembre, in occasione delle iniziative che celebrano i 550 anni dalla nascita (1475) di Michelangelo, Wang Yancheng,...

    Fino al 21 settembre, in occasione delle iniziative che celebrano i 550 anni dalla nascita (1475) di Michelangelo, Wang Yancheng,...

    XWhatsAppPrint

    Fino al 21 settembre, in occasione delle iniziative che celebrano i 550 anni dalla nascita (1475) di Michelangelo, Wang Yancheng, artista franco-cinese di fama internazionale, rende omaggio con la mostra Luce energia infinito alle opere del genio rinascimentale esposte alla Galleria dell’Accademia di Firenze. A cura di Gabriele Simongini, la rassegna presenta circa 25 dipinti compresi fra il 2018 e il 2025, alcuni dei quali realizzati per Firenze e nei quali assume sempre più importanza una concezione del vuoto come stato materiale che ribolle di possibilità.

    La pittura assoluta di Wang Yancheng è il risultato di un linguaggio profondamente personale, una sorta di ibrido che assorbe e reinventa il dialogo fecondo fra Oriente e Occidente.

    © Riproduzione riservata