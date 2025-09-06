Il genio. Wang Yancheng alla Galleria dell’Accademia

Fino al 21 settembre, in occasione delle iniziative che celebrano i 550 anni dalla nascita (1475) di Michelangelo, Wang Yancheng, artista franco-cinese di fama internazionale, rende omaggio con la mostra Luce energia infinito alle opere del genio rinascimentale esposte alla Galleria dell’Accademia di Firenze. A cura di Gabriele Simongini, la rassegna presenta circa 25 dipinti compresi fra il 2018 e il 2025, alcuni dei quali realizzati per Firenze e nei quali assume sempre più importanza una concezione del vuoto come stato materiale che ribolle di possibilità.

La pittura assoluta di Wang Yancheng è il risultato di un linguaggio profondamente personale, una sorta di ibrido che assorbe e reinventa il dialogo fecondo fra Oriente e Occidente.