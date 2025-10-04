Il fico secco e secoli di tradizione

A Bacchereto, nel comune di Carmignano – noto per la tela del Pontormo, e per la produzione di un vino in una delle più piccole, ma più prestigiose denominazioni “da rosso” e “da vinsanto” della Toscana – si è appena conclusa, come ogni anno a inizio autunno, la Sagra del Fico. Una festa che celebra un frutto apprezzatissimo sulle tavole di fine estate, fresco e polposo con salame e prosciutto.

Nella sagra di Bacchereto il fico va a insaporire anche un gustoso piatto di penne, ma la zona di Carmignano è celebre anche e forse soprattutto per un’altra declinazione di questo frutto: il fico secco, che qui viene lavorato secondo un’antica tradizione.

Sovrapposti nella caratteristica forma a otto, in mezzo a ogni coppia di fichi si aggiungono alcuni semi di anice. Si tratta di un presidio Slow Food, che viene messo in commercio dalla terza domenica di ottobre durante la ‘Manifestazione Benvenuto Fico Secco a Carmignano’.

P.P.