Il colonialismo al Museo della Guerra

‘E noi cosa ne sappiamo?’. Non poteva esserci titolo migliore per una mostra sul colonialismo italiano, tema spinoso e colpevolmente rimosso dal dibattito pubblico quando non inquinato da pericolose semplificazioni. Ben venga dunque l’iniziativa del MITAG di Rovereto (in provincia di Trento), che ha scelto di riproporlo al grande pubblico attraverso un’interessante riflessione sugli stereotipi a esso legati e utilizzati in chiave propagandistica per legittimare la sete di dominio e la violenza più cieca. Con un ulteriore aspetto da non sottovalutare.

"Il titolo provocatorio evidenzia un’assenza decisiva nel discorso – sottolinea Francesco Frizzera, direttore del MITAG e curatore della mostra –: mancano totalmente, tra le testimonianze cumulate nei musei e nel racconto, i punti di vista degli africani, dei colonizzati". Proprio per questo, la mostra - a cura di Francesco Frizzera, Anna Pisetti, Davide Zendri e Nicola Fontana e in programma fino al 31 agosto 2026 - è anche, e soprattutto un viaggio alla scoperta dell’‘altro’ africano, spesso frutto di una costruzione, ed è arricchito da un’istallazione realizzata da Martina Melilli (in collaborazione con Attila Faravelli), toccante sottofondo di un dramma che parte dai volti e s’incarna nei suoni.

"Sul piano linguistico abbiamo fatto una revisione che punta a ‘decolonizzare’ il racconto, cioè a evitare termini di matrice razzista, coloniale o violenta - spiega Anna Pisetti, responsabile Servizi educativi del MITAG e curatrice della mostra -. L’obiettivo non è censurare o rimuovere questi contenuti, ma rispettare la dignità delle persone ritratte ed evitare la riattivazione di forme di violenza visiva e culturale nei loro confronti".

G.D.M.