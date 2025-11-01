Il borgo dalle fattezze istro-venete

All’estremità orientale d’Italia, la costa si apre nella Baia di Muggia, località di impronta istro-veneta. Il centro storico, con calli e piazzette che si affacciano sulla darsena, conserva un’atmosfera veneziana riconoscibile nelle architetture, nel dialetto e nelle tradizioni locali. Le case colorate in pietra d’Istria si armonizzano con il paesaggio carsico che circonda la baia, caratterizzato da sette chilometri di costa e dolci colline con vista sul Golfo di Trieste e sulla vicina Istria. Le origini di Muggia risalgono all’epoca medievale. Il Castello, edificato nel Trecento, domina il borgo e ricorda le origini difensive del luogo. Nel centro cittadino, piazza Marconi e il Mandracchio restano punti di incontro e simboli della vita quotidiana legata al mare. Tra gli eventi più noti, il Carnevale di Muggia unisce tradizione veneziana e influenze istriane, con sfilate di carri e maschere.

L.P.