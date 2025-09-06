Il Belcanto. Festival dedicato ai miti della lirica

Prenderà il via giovedì 25 settembre per concludersi il 12 ottobre la seconda edizione del "Modena Belcanto Festival": la rassegna celebra la tradizione musicale di Modena, che già fra ‘600 e ‘700 fu un importante centro di produzione cameristica e oratoriale, rende omaggio all’eredità artistica di interpreti come Pavarotti e Mirella Freni, e porta alla ribalta l’attività di miti della musica come Leone Magiera e Raina Kabaivanska. La rassegna si aprirà andando alle origini del belcanto con l’oratorio "Santa Teodosia" di Alessandro Scarlatti, a 300 anni dalla morte. Al teatro Comunale Pavarotti Freni andrà poi in scena "La Bohème" (nella foto) di Giacomo Puccini (regia di Leo Nucci, direzione di Aldo Sisillo), nel ricordo di Freni e Pavarotti che ne furono iconici interpreti, poi Laura Morante scandaglierà l’animo delle figure femminili pucciniane. Jessica Pratt e Daniel Oren saranno le stelle del concerto di gala del 3 ottobre, poi il 6 il premio Leone Magiera vedrà alla ribalta giovani talenti in una serata multimediale.

Il festival poi commissiona tre lavori ad altrettanti musicisti: Claudio Ambrosini firma "L’orecchio onniudente", partitura su testi di Ruzante e Giuliano Scabia. Info www.modenabelcantofestival.it

