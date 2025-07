Il bel canto protagonista in Valle d’Itria

Per chi ama l’opera e le atmosfere eleganti, questo festival è un vero gioiello. Si immagini di ascoltare un’aria lirica sotto le stelle, nel Palazzo Ducale di Martina Franca, una serata da far venire i brividi. Il Festival della Valle d’Itria, fra luglio e agosto, si svolge da 51 anni. Adagiata sulle colline sud orientali della Murgia, Martina Franca è una città barocca che gode di splendide vedute sulla Valle d’Itria, tra filari di vite, boschi e ulivi secolari. In questa edizione, il tema di guerre e pace attraversa la programmazione, offrendo un viaggio musicale tra conflitti, tensioni e speranze di riconciliazione. L’attualità si riflette nei capolavori del passato e nei linguaggi contemporanei, in un racconto sonoro che esplora le cicatrici della storia e il desiderio universale di armonia.