I viaggi a piedi esplorando i grandi parchi d’Italia

Dal 7 al 14 settembre con La Compagnia dei Cammini si attraversa da Norcia a L’Aquila nel Cammino delle Terre Mutate. Un cammino nato e cresciuto dal basso: molte persone negli ultimi anni si sono incontrate e hanno iniziato a provare a fare qualcosa per i luoghi dell’Italia centrale; a pensare e muoversi intorno alle macerie che i terremoti, da quello aquilano del 2009 agli ultimi del 2016-2017, hanno lasciato dietro di loro. Il camminare ha unito le persone e pian piano si è formata una comunità che è cresciuta fino a portare alla realizzazione di questo Cammino, appunto di comunità.

Tanta bellezza è stata perduta in pochi secondi, ma tanta ne è nata nei mesi e negli anni successivi, da trovare nelle storie di resistenza di giovani e vecchi caparbi e appassionati. Negli otto giorni zaino in spalla da Norcia a L’Aquila si può ascoltare chi quei luoghi non li ha mai abbandonati o è tornato nei momenti più difficili. La partenza ufficiale dalla piazza San Benedetto a Norcia, la vista sul Pian Grande di Castelluccio con il Monte Vettore a fare da quinta maestosa; la discesa, da Forca di Presta, sulla zona devastata di Arquata e Accumoli dove le macerie sono lì a ricordarci che quasi nulla ancora è stato fatto per far rinascere questi borghi.