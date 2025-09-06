‘I suoni delle Dolomiti’ e i concerti tra le vette

‘I suoni delle Dolomiti’, un mese di eventi tra le meraviglie delle Dolomiti trentine, in corso fino al 4 ottobre. L’unico storico festival che porta gli artisti internazionali e il loro pubblico tra le vette, i prati e i rifugi alpini promuovendo consapevolezza ambientale, sostenibilità e inclusione. Tutti i luoghi sono raggiungibili a piedi con percorsi di varia intensità e i concerti gratuiti.

Il 9 settembre, alle 12, il festival farà tappa nell’anfiteatro naturale di Località Prati Col nella Val Canali, ai piedi delle Pale di San Martino, con un incontro speciale tra parole e musica: Marco Paolini e Alberto Ziliotto presenteranno “Bandiera bianca.

Dal 12 al 14 si terrà il Trekking dei Suoni, un’esperienza esclusiva con Mario Brunello e il Quartetto Prometeo, che cammineranno insieme ai partecipanti portando la musica da camera tra i paesaggi unici delle Dolomiti di Brenta. Molti altri gli appuntamenti in programma.