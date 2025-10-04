‘I posti segreti dei funghi’. Donelli padre e figlio svelano dove si trova il tesoro

Un tabù infranto: la gelosia dei fungaioli. Lo si deve a padre e figlio, Maurizio e Giacomo Donelli, il primo giornalista di lungo corso, l’altro fondatore di una start up di viaggi e avventure all’aria aperta, e insieme grandi cacciatori di miceti. Hanno scritto I posti segreti dei funghi (Mondadori Electa) dando in pasto, e il gioco di parole vale molto, le proprie competenze e cento itinerari dai quali tornare con i cesti pieni. "La passione per la raccolta dei funghi – racconta Maurizio Donelli – la devo a mio padre e io l’ho trasmessa a Giacomo. L’idea del libro ci è venuta dopo un’abbondante battuta nel Piacentino: perché non indichiamo dove andare sul sicuro con tanto di coordinate, luoghi da visitare e trattorie dove mangiare bene? Con questi cento itinerari in tutta Italia, e tutti verificati, abbiamo voluto mettere d’accordo appassionati e neofiti che spesso si scontrano su numerosi gruppi Facebook su chi ci capisce di più".

Donelli, quali sono le stagioni più favorevoli per i funghi?

"Da giugno a quando non viene troppo freddo è il periodo ideale, ora per esempio. Ha fatto caldo, ha piovuto e l‘umidità è l’alleata dei funghi. Freddo e vento sono invece i nemici".

Per molti porcino è sinonimo di fungo: ma non è così vero?

"Ci sono migliaia di specie commestibili che sono altrettanto interessanti, per esempio i marasmius oreades, le gambesecche in gergo; se ne trovano a gruppi nei prati ed è stato mio padre a insegnarmi come fossero buoni per il sugo. E poi ci sono alcune varietà di russole davvero squisite".

E allora che cosa rende i porcini così ambiti?

"Fa piacere cercarli e raccoglierli; la loro qualità può essere ottima, ma non possiamo dimenticare galletti od ovuli, per esempio".

Dove si va per funghi?

"L’Italia è un luogo fortunato, ovunque ci siano faggete, castagneti, querceti ci sono. Dall’Alto Adige alla Sicilia non si sbaglia. Con mio figlio ci è capitato di trovare funghi in anticipo sulla stagione in Val Badia e in luoghi inaspettati. E in provincia di Trapani, a Castelvetrano, ci sono bellissime quercete nelle quali crescono i boletus aereus, i porcini neri, che sono molto sani e mai venati o mangiati".

Bisogna conoscere i posti, però?

"Certo, ma ogni habitat naturale ti può dare soddisfazioni. Si trovano bellissimi esemplari nei boschi di abete rosso, mentre in una distesa di larici vai solo a fare una passeggiata".

Fungaioli e tartufai sono rivali?

"Non ci pestiamo i piedi e poi tanti tartufai sono fungaioli e viceversa. I tartufi si cercano a novembre quando di funghi non ce ne sono più".

Ma è vero che bisogna mettersi in cammino all’alba per trovare i funghi migliori?

"No, l’unico vantaggio è che se sono belle giornate la luce che comincia a filtrare fra i rami mette in risalto il fungo ancora bagnato dalla brina ed è più facile individuarlo perché è meno mimetizzato".

La raccolta dei funghi prevede delle regole: ci sono molti abusivi?

"Va fatto un permesso per la raccolta, ma in alcune zone sì, i bracconieri imperversano".

Quali consigli dà a chi vuol essere fungaiolo?

"Il primo sull’abbigliamento, dev’essere comodo e adeguato, con scarpe adatte; ci si deve portare sempre un bastone e un coltellino e avere contenitori rigidi perché i funghi non vanno messi nei sacchetti di plastica, quelli si usano per raccogliere lo sporco che troppi lasciano nei boschi. Fare verificare sempre i funghi ai centri Asl. Non rompere ciò che non si vuole raccogliere, anche i funghi velenosi possono fare bene all’ambiente lasciandoli sul posto. E non toccare porcini troppo piccoli o troppo vecchi".