I filari rossi del Lambrusco sono le star più fotografate

Un altro borgo tutto da scoprire, ma soprattutto da assaporare è Castelvetro di Modena, celebre per il Lambrusco Grasparossa e altri vini che offre un’atmosfera autentica e la possibilità di degustare specialità enogastronomiche locali. La zona è rinomata per la produzione di vini e prodotti tipici, e ospita la Sagra dell’Uva e del Lambrusco Grasparossa, che celebra la ricca tradizione vinicola del borgo. Partendo da qui, borgo Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, fino a Solignano Vecchio e Levizzano è un susseguirsi continuo di persone - in auto o a piedi - che vengono a fotografare i filari divenuti rossi.

Una grande particolarità di questo territorio, tutelata come si fa per le unicità (anche paesaggistiche) più distintive. E il rosso, in queste zone, è un colore che ritorna in tante diverse declinazioni ma che, sempre, affascina.