I borghi umbri e marchigiani ricostruiti dopo il terremoto

Scoprire i ‘Tesori nascosti dell’Appennino centrale’: è ciò che si potrà fare portando con sé la guida ‘I Cammini della Rinascita’, uscita da poco in libreria per Giunti Editore e voluta dal Commissario Straordinario alla Ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli. Un lavoro unico e di pregio, ricco di immagini, cartografie, testi, informazioni utili e molti spunti insoliti su una terra ancora oggi ferita dal terremoto, ma in fase di ripresa.

Il volume, di circa 300 pagine, è denso di suggerimenti per viaggiare al meglio tra Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio: cascate celate dentro boschi rigogliosi, eremi incastonati nella roccia, borghi antichi e atmosfere montane, laghi, esperienze avventurose, prodotti dell’enogastronomia locale. Realizzato dalla scrittrice e giornalista Chiara Giacobelli, il libro si propone come uno strumento fondamentale e innovativo per la conoscenza del territorio in questione.

A partire dai Cammini finanziati dal Commissario Straordinario alla Ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli – che ha fortemente voluto questo progetto al fine di promuovere l’intera area – il libro conduce alla scoperta dell’Appennino centrale, nelle sue meraviglie più o meno conosciute. Un turismo a passo lento che non si limita a seguire il tracciato principale dei Cammini, ma da essi trae spunto per esplorare i dintorni, dando così la possibilità al lettore di non perdere bellezze insolite e tesori dell’Italia centrale.

Sono le terre della rinascita, perché con resilienza e spirito d’iniziativa stanno di nuovo fiorendo dopo il devastante terremoto del 2016 e oggi costituiscono la destinazione ideale per chi cerca un turismo alternativo, di qualità. "La forza che mi è stata trasmessa durante questi mesi di lavoro su un territorio molto provato, la volontà di rialzarsi, la competenza e la capacità di chi sta portando avanti una ricostruzione sempre più intensa, non devono far dimenticare al camminatore che oggi si inoltra in queste terre l’esperienza di rinascita in atto", commenta l’autrice Chiara Giacobelli.

Nove i Cammini principali trattati: Francescano della Marca, Via Lauretana, dei Cappuccini, nelle Terre Mutate, di San Giuseppe da Leonessa, di San Benedetto, Via di Francesco, Naturale dei Parchi, dei Monti e dei Santi, ai quali si aggiunge un ultimo capitolo dedicato ad altri progetti, itinerari e iniziative interessanti. In chiusura del libro una parte dedicata all’enogastronomia e una agli eventi, con anche – nella sezione centrale – un focus sui progetti dell’innovazione nell’ambito della ricostruzione, con particolare riferimento a Castelluccio di Norcia e Arquata del Tronto.

"Accanto alla ricostruzione e alla messa in sicurezza del territorio è necessario impostare un modello di sviluppo turistico che sia capace di preservare lo splendore e l’autenticità delle montagne e dei borghi appenninici, senza cadere nella tentazione di farne un presepe", spiega il Commissario Guido Castelli. La guida è disponibile in tutte le librerie d’Italia e acquistabile anche nei principali store online.