‘Horror Musical. Celebration’. Che spettacolo

Fino al 2 novembre, MagicLand, il parco divertimenti più grande del Centro-Sud Italia, si trasforma in un mondo terrificante con atmosfere da brivido per festeggiare Halloween in modo indimenticabile, tra spettacoli e divertimento per tutte le età. Quest’anno l’appuntamento più atteso dell’autunno si arricchisce con 23 attrazioni a tema: 7 horror house mozzafiato, 2 percorsi tematici per famiglie e bambini, il nuovo straordinario spettacolo Horror Musical Celebration in scena al Gran Teatro Alberto Sordi, 10 parate e animazioni itineranti e 3 serate musicali a tema con DJ set e attrazioni aperte fino a mezzanotte. Un mix unico di adrenalina, festa e intrattenimento, per un’esperienza senza precedenti.