‘Haiku d’Appennino’. Grassano sposa l’Alessandrino con le terzine giapponesi

Scrivere un libro di viaggi in versi è già una sfida, farlo con le modalità della terzina giapponese più favorevole a un moto dell’anima che a un passo di montagna è anche immaginifico e originale. Marco Grassano, che di viaggi se ne intende e ne ha messi sulla carta di bellissimi, ha deciso che Haiku d’Appennino era il modo ideale per dare enfasi al suo ’Viatico per una passeggiata’. I Libri di Mompracem l’hanno ascoltato ed ecco il brillante volume di riflessioni e idee sulle terre che ama nella provincia italiana: le colline dell’Alessandrino. Gli haiku - che si alternano ad ampi passi in prosa che comunque non dimenticano la leggiadria e la poesia, rappresentata da versi di esimi autori - accompagnano le emozioni che li hanno generati ma possono benissimo vivere vita propria come poesie dell’anima.

“Splende la valle / in curve e ampi riquadri / di vario verde”: che cosa c’è alle spalle di questo haiku?

"La ribellione dei luoghi contro chi li vuole vivere con la fretta, la superficialità invece di adoperare la lentezza: non puoi descrivere un paesaggio che vedi solo dall’automobile, bisogna immergersi in esso e confrontarsi con la realtà".

Tre versi bastano per descrivere la realtà?

"Sì se appagano le tre condizioni di un viaggiatore: emozionarsi quando vivi una cosa, quando la scrivi e mentre la rileggi".

Chi le ha dato l’idea a farlo con questa tecnica?

"La geopoetica di Kenneth White con le sue camminate nello spirito".

Che cosa deve descrivere un libro di viaggio?

"Per me il bisogno di scrivere un libro di viaggio viene dalla necessità di ricordare momenti e persone incontrate per salvarle dal nulla".

Chi l’ha spinta allora a cominciare a scrivere dei suoi viaggi?

"La lettura di Nicolas Bouvier scrittore, giornalista e fotografo svizzero che nel 1953 prese la sua Topolino e da Ginevra arrivò fino in India. La polvere del mondo, un capolavoro, racconta il suo continuo confronto con le persone che trova nel suo viaggio e i paesaggi che vede. E poi Francesco Biamonte che mi ha spinto a scrivere le pagine provenzali".

Ci sono grandi scrittori che hanno tradotto nei loro libri questi concetti?

"Mi sono piaciuti molto Alvaro Mutis e Jorge Amado, la cui prosa ha formato la mia adolescenza".

Che cos’è per Marco Grassano un viaggio?

"Confrontarsi con immagini diverse da quelle con cui vivi quotidianamente, persone, luci, colori e cibi diversi".

Che cosa le fa scegliere una meta?

"Le letture fatte su quella zona. Quando ho letto L’anno della morte di Ricardo Reis di José Saramago e poi ‘Il libro dell’inquietudine’ di Fernando Pessoa mi sono detto: andiamo a vedere Lisbona e così è nato Lisbona e Tago e tutto che mi ha pubblicato Tarka".

I suoi titoli vanno da Impressioni cretesi (Tarka) a Porto (De Ferrari), che cosa bolle ora in pentola?

"Malta, un viaggio che amo come tutti quelli fatti con mia figlia compreso quello in bicicletta nei Paesi Bassi di prossima pubblicazione".

“Fruscio di vento / tra i rami della rupe: / ora fa freddo”: in effetti dice quanto un capitolo intero...

"Questi versi sono il canto per il mio Appennino. Ho lavorato per anni all’ufficio ambiente della Provincia di Alessandria e sento di dovere molto a queste terre che cerco di raccontare per quel che sono: una fiaba".

“Tedeschi a coppie / incrocio, mentre salgo / verso Pian Grande”: qual è l’emozione di questo haiku?

"Il piacere di condividere la natura che ami".