Grotta di Byron. Qui si giura l’amore eterno

Un’altra perla della Liguria, la magnifica Portovenere (foto Frascatore). Bella in estate quando il sole ne fa brillare ogni pietra e maestosa in inverno quando resiste alla forza delle onde, Portovenere, in provincia di La Spezia, è uno dei posti più romantici della Liguria. Non stupisce che questo luogo fosse frequentato e amato in passato da poeti e letterati. A ricordare quel periodo c’è ancora la Grotta di Byron, un angolo nascosto tra gli scogli dove il celebre autore inglese amava rifugiarsi a guardare il mare e trarre ispirazione per le sue opere.