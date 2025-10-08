Giornate Fai d'Autunno sabato 11 e domenica 12 ottobre: oltre 700 luoghi aperti, l’elenco per regione

Le Giornate Faid'Autunno 2025, si svolgeranno sabato 11 e domenica 12 ottobre in 350 città italiane, offrendo l'opportunità di visitare oltre 700 luoghi solitamente inaccessibili o poco conosciuti.

L'iniziativa, giunta alla quattordicesima edizione, è promossa dal Fai– Fondo per l'ambiente italiano Ets e rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dedicati alla scoperta del patrimonio storico, artistico e paesaggistico del Paese. Le visite, curate dalle Delegazioni e dai Gruppi Faicon il coinvolgimento dei giovani volontari, hanno l'obiettivo di avvicinare i cittadini alla conoscenza e alla tutela dei beni culturali e naturali.

Fai, i primi 50 anni

L'edizione 2025 assume un valore particolare perché celebra i cinquant'anni dalla fondazione del Fai, nato nel 1975 per volontà di Giulia Maria Crespi e Renato Bazzoni con Alberto Predieri e Franco Russoli.

Nel fine settimana saranno accessibili luoghi di grande interesse in tutta Italia: dimore storiche, palazzi, chiese, giardini, siti di archeologia industriale, aree militari, collezioni d'arte, teatri, borghi e laboratori.

Alcuni saranno riservati agli iscritti Faioa chi deciderà di associarsi in occasione dell'evento. Particolare attenzione sarà dedicata ai temi della sostenibilità, del riuso degli spazi dismessi e della valorizzazione delle risorse ambientali e idriche. Le Giornate Fai d'Autunno rientrano nella campagna nazionale “Ottobre del Fai” , dedicata alla sensibilizzazione e alla raccolta fondi. La partecipazione prevede un contributo libero a sostegno delle attività della Fondazione, con accesso prioritario per gli iscritti.

Gessopalena(CH), apertura nel borgo fantasma

Gessopalena si sviluppa su un crinale nella zona pedemontana orientale della Maiella . Nel suo antico agglomerato urbano è nascosto un gioiello: un piccolo borgo conosciuto come Paese Vecchio o Pretalucente , sorto su una rupe di gesso. L'insediamento primigenio fu senz'altro di tipo rupestre. L'antica Terra Gypsi , dal latino gypsum, fu edificata scalpellando e scavando la tenera roccia ricca di cristalli che al sole risplendono in mille luccichii, qualità che ha valso all'abitato il nome di Pretalucente. Già compromesso da vari terremoti, l'ultimo nel 1933, il piccolo paese vede la completa evacuazione dopo l'ultimo conflitto mondiale e si presenta oggi come un borgo fantasma, che ha trovato nuova vita, grazie agli straordinari scenari che offre, sia come luogo di memoria sia come sede di eventi artistici e culturali. Durante le Giornate FAI d'Autunno saranno visitabili diversi luoghi, sia nel borgo tuttora abitato che nell'antico borgo fantasma: da Palazzo Tilli-De Liberato (ingresso esclusivo per iscritti FAI), dove si potrà approfondire la sapiente arte del tombolo, al grande sperone roccioso della Morgia ; da Piazza Roma , la principale del paese, all'antica Fornace , dove si trasformava la pietra di gesso in polvere, alle cantine di Palazzo Lalli Persiani , sviluppate su più piani e interamente scavate nella roccia, passando per i resti di Pretalucente . Sarà anche possibile partecipare a un'escursione naturalistica dal centro di Gessopalena a Sant'Agata , frazione abbandonata nella valle dell'Aventino, che nel 1944 fu teatro di un orribile eccidio da parte dei tedeschi.

Magliano dei Marsi (AQ) , Chiesa di Santa Maria in Valle Porclaneta

La Chiesa di Santa Maria in Valle Porclaneta è uno dei più interessanti esempi di arte romanica abruzzese, in cui sono confluite influenze arabo-ispaniche, bizantine e longobarde. Non sempre visitabile a causa della sua collocazione isolata, si trova nella frazione Rosciolo, alle pendici del monte Velino ed è raggiungibile percorrendo una caratteristica mulattiera. I riferimenti più antichi alla chiesa risalgono all'anno 1048; nel 1084 fu donata ai Benedettini di Montecassino, che inviarono sul posto le maestranze per realizzare le sue celebri decorazioni. Nel 1268 fu semidistrutta con la battaglia di Tagliacozzo fra Corradino di Svevia e Carlo I d'Angiò; divenne poi oggetto di numerose contese e nel 1836 venne assegnata da papa Gregorio XVI alla Diocesi dei Marsi. La chiesa conserva tre elementi di grande valore artistico: il pulpito, che mostra influenze orientali e bizantine, il ciborio , databili al 1150 circa e attribuiti all'importante scultore Nicodemo, e una rarissima iconostasi in legno, sorretta da quattro colonnine con capitelli decorati, che nelle chiese più antiche segnava la separazione tra l'area dei fedeli e quella dei religiosi. Notevole anche il ciclo di affreschi che decora il presbiterio, la maggior parte dei quali databile tra XIV e XV secolo.

Matera, Ipogeo Aquamater, foto Fedele FAI

Matera “Mater”. Un cuore d'acqua, di pietra e di jazz

L'apertura dell'ipogeo Aquamater , appena restaurato e visitabile con le Giornate FAI in una tra le primissime aperture al pubblico, è l'occasione per scoprire un luogo nascosto pur trovandosi nel cuore di Matera, nel Sasso Caveoso , al di sotto della Civita e lungo la cosiddetta “scala del cinema”, con vista sulla Murgia Timone e sulle sue chiese rupestri. Cavità particolarmente suggestiva, articolata in più ambienti e balconi, unisce città sotterranea e paesaggio naturale, raccontando l'ingegno che ha reso Matera “città dell'acqua” e patrimonio Unesco. Fa parte, infatti, del sistema idrico che per secoli ha garantito la vita in un territorio povero d'acqua, raccogliendo e conservando ogni goccia piovana. Oggi l'ipogeo è diventato spazio di cultura e creatività, set cinematografico internazionale e palcoscenico del Matera Jazz Guitar Days , che ospita il premio dedicato ad Angelo Carriero – fratello della proprietaria, che vuole così onorarne la memoria – riservata ai giovani talenti. L'ambiente si sviluppa in una serie di spazi comunicanti con grandi volte a botte, pareti levigate e canalette che convogliavano l'acqua piovana. Oltre alla suggestione estetica e acustica, la struttura ha una forte valenza simbolica e offre l'opportunità di vivere la città in una prospettiva inedita: la cisterna appare, infatti, come un ventre materno che accoglie e custodisce l'acqua, fonte di vita, e oggi il suono, trasformando la sua originaria funzione in una nuova forma di rigenerazione culturale. Scendendo sottoterra, si scopre Matera come “madre” di memoria e di futuro.

Verzino (KR), Insediamento rupestre, foto Antonio Biafora

Verzino (KR) e le grotte rupestri

Il territorio di Verzino fa parte della Riserva naturale regionale del fiume Vitravo e delle grotte rupestri, istituita solo da pochi mesi. Posto a 549 metri sul livello del mare, immerso nel verde dei primi contrafforti silani, il paesaggio presenta le caratteristiche tipiche della collina dell'alto crotonese: a campi coltivati, vigneti, oliveti e frutteti si alternano zone boschive o zone argillose. Il paese – dove si potrà visitare il Palazzo Ducale , oggi sede del Comune, esempio significativo dell'architettura barocca calabrese, e la Chiesa di Santa Maria Assunta , gioiello del XIII secolo – si raggiunge percorrendo la tortuosa strada che costeggia la valle del fiume Lese e che offre scorci di particolare bellezza. Le grotte rupestri , di origine preistorica, sono state scavate nella roccia calcarea e utilizzate nel corso dei secoli come rifugi, luoghi di culto e abitazioni: alcune cavità sono state abbandonate solo di recente oppure vengono ancora oggi utilizzate come stalle o depositi. Alcune mostrano tracce di affreschi e incisioni , testimoniando l'uso religioso e la vita quotidiana degli antichi abitanti. L'insediamento si compone di un centinaio di “grotticelle”, di cui quarantatré regolarmente censite e documentate. Le cavità si aprono su quattro distinti livelli altitudinali raccordati tra loro da sentieri e gradoni tagliati nella roccia.

Napoli, Complesso del Monastero Regina Coeli FAI

Napoli, Ex Stabilimento Italsider di Bagnoli

Lo stabilimento siderurgico Italsider – ILVA è sorto nel 1905 nel quartiere di Bagnoli di Napoli, nota area industriale partenopea, strategica per il trasporto marittimo e ferroviario. Dopo aver sostenuto le esigenze belliche della nazione durante la Grande Guerra, fu costretto a chiudere per indebitamenti; riaperto dal governo fascista, dopo i danni subiti nella Seconda guerra mondiale venne ampliato con la costruzione dell'altoforno, del pontile nord per lo scarico delle navi pesanti e con il riempimento a mare. Il nome cambiò in “Italsider” nel 1964 e in “Nuova Italsider” nel 1982. L'impianto, dismesso nel 1992, è stato dichiarato “sito di rilevante interesse nazionale” per le bonifiche ambientali . Da una superficie iniziale di 120 ettari e circa 1.200 operai, lo stabilimento ha raggiunto nel 1977 i 2 chilometri quadrati e circa 8.000 dipendenti. Bagnoli era uno dei due centri siderurgici italiani a ciclo integrale, dove avvenivano tutte e tre le principali fasi di lavorazione: la fusione del minerale, l'affinazione della ghisa, la laminazione. L'area presenta 3 altiforni, 12 gru (8 elettriche e 4 a vapore), l'acciaieria con 5 forni, 3 laminatoi e una rete ferroviaria di 25 chilometri: il treno veniva utilizzato per portare i grandi rotoli di acciaio in altri siti di ulteriore lavorazione o di distribuzione. La ristrutturazione dell'area, iniziata negli anni '90, ha visto diversi tentativi di riqualificazione, tra cui il “Progetto Bagnoli” che ha compreso la chiusura dell'attività industriale, la bonifica dell'area, il recupero dei manufatti di archeologia industriale e la ricerca di nuove funzioni per il sito. La demolizione dei Capannoni Morgan, iniziata nel marzo 2025, è stata una delle prime operazioni concrete del processo di bonifica. In occasione delle Giornate FAI d'Autunno sarà possibile visitare l' Auditorium e si potrà poi accedere eccezionalmente all'ex area industriale con bus all'aperto messi a disposizione dal Comune di Napoli.

Napoli, Monastero di Regina Coeli

Il complesso di Santa Maria Regina Coeli sorge nella parte più antica del centro storico di Napoli; oggi accoglie la comunità delle Suore della Carità e gestisce anche l'Istituto Scolastico Comprensivo “Regina Coeli”, nato nell'Ottocento per volere della Santa. È costituito da una chiesa del XVI secolo, dal monastero delle suore lateranensi e da un chiostro monumentale. La chiesa, con la facciata cinquecentesca e gli interni barocchi, ospita al suo interno opere che rappresentano varie epoche artistiche: dagli artisti fiamminghi attivi a Napoli tra '500 e '600, ai maestri del Seicento napoletano, quali Luca Giordano, Micco Spadaro e Massimo Stanzione, fino a Gennaro Villani, pittore del Novecento. La navata unica è delimitata da cinque cappelle laterali a destra e quattro a sinistra, ed è impreziosita da un cassettone ligneo rivestito di oro zecchino. Il refettorio in stile rinascimentale conserva sul soffitto affreschi con scene del Vecchio Testamento, mentre il chiostro, a cui è annessa anche una farmacia ottocentesca dove venivano preparati medicamenti per gli ammalati, è un vero giardino all'inglese e ospita palme antiche, siepi curate ed esemplari della macchia mediterranea. Le visite proposte durante le Giornate FAI d'Autunno sono un'occasione importante per accendere i riflettori su un luogo in cui arte, storia e spiritualità si fondono armonicamente, che è stato riaperto da pochi mesi dopo una lunga chiusura ma è ancora bisognoso di restauri, per i quali si attende di reperire ulteriori risorse.

Lustra (SA), storia di una scuola di inizio '900

Agli inizi del '900 Rocca Cilento era un piccolo borgo isolato dove, come in molti altri paesi del Cilento, non c'erano scuole e la popolazione, prevalentemente analfabeta, era dedita all'agricoltura e alla pastorizia. È qui che Adele Mazzei, una giovane donna appena diplomata che aiutava gli zii nella loro attività commerciale, decise di aprire una scuola. Inizialmente ospitata in un altro palazzo, la scuola trovò poi sede in un'aula realizzata nella casa stessa di Adele, dove, regolarmente assunta dal Comune, poté accogliere i suoi alunni — bambini e adulti — e insegnare loro a leggere, scrivere e fare di conto. Con questa apertura il FAI vuole far conoscere al pubblico la sua storia, che è anche quella di un intero paese e di una comunità che ha voluto emanciparsi dall'ignoranza , affidando alla maestra Adele i propri figli affinché, attraverso l'istruzione, possano riscattarsi da una condizione di sottomissione.

Bologna, villa Guastavillani

Villanova sull'Arda (PC), Villa Verdi a Sant'Agata

La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza e il FAI, per le Giornate FAI d'Autunno, operano eccezionalmente Villa Verdi a Sant'Agata di Villanova sull'Arda , la dimora che il Maestro Giuseppe Verdi (1813‑1901) scelse per trovare la pace e la tranquillità necessarie alla composizione delle sue opere, tra cui La forza del destino, Don Carlos, Aida, Otello, Falstaff e altre. Nel 1848 Verdi diede personalmente istruzioni per la costruzione della nuova villa e ne seguì i lavori, che durarono circa tre anni, fino al 1851; qui visse per più di cinquant'anni e tutto è rimasto immutato. Un vasto parco — con molte alberature scelte dal celebre musicista e arricchito da elementi tipici dei giardini all'inglese — circonda la tenuta, ei numerosi cimeli nelle sale conducono in un viaggio alla scoperta della personalità artistica e privata del Maestro. La villa è stata chiusa al pubblico a novembre 2022 e proprio per questo, oltre che per metterne in luce il grande valore culturale, ne è stata promossa la partecipazione all'11° censimento “I Luoghi del Cuore” del FAI. A dicembre 2024, con la firma del decreto di esproprio , il Ministero della Cultura ha sancito l'acquisizione definitiva del bene da parte dello Stato, che ha avviato importanti lavori di restauro e adeguamento per preservarlo, valorizzarlo e permetterne la riapertura. Le stanze di Giuseppe Verdi e di sua moglie Giuseppina Strepponi , ricche di mobili pregiati, oggetti personali, foto e documenti legati alla vita e alle opere del Maestro, sono inserite nel percorso di visita, che comprende anche una ricostruzione, con mobili originali, della camera del Grand Hotel et de Milan frequentata da Verdi negli ultimi momenti della vita; a queste si aggiungono ambienti fino ad ora chiusi al pubblico: la sala da pranzo, la cucina, lo scalone a doppia rampa ei rustici con le carrozze.

Bologna, Villa Guastavillani e Nuovo Campus. Apertura solo domenica 12 ottobre

Villa Guastavillani, progettata dall'architetto romano Ottaviano Mascarino e sviluppata su quattro piani (di cui uno interrato), è un'antica residenza nobiliare di grande rilievo storico e artistico che si erge sul Monte di Barbiano. La sua costruzione iniziò nel 1575 per volere del cardinale Filippo Guastavillani, nipote di papa Gregorio XIII Boncompagni. Nel 1927 la villa fu utilizzata come struttura assistenziale per bambini poveri; nel 1944 l'edificio fu bombardato e, nonostante i danni, fu restaurato e convertito in sanatorio per la profilassi contro la tubercolosi, restando in funzione fino a metà anni '70. Nel 1996 l'edificio fu ceduto all'Università degli Studi di Bologna , che ha restaurato il complesso e lo ha trasformato in Bologna Business School , centro di formazione internazionale oggi attento all'innovazione e alla sostenibilità. In dialogo con la villa storica si è sviluppato il Nuovo Campus, inaugurato nel settembre 2024 su progetto dello studio MCA–Mario Cucinella Architects, che invita a riflettere sulla funzione dei luoghi e sulla possibilità di armonizzare passato e presente e di interagire con il paesaggio circostante. L'apertura nelle Giornate FAI consentirà di visitare tutti gli ambienti del complesso, normalmente accessibili solo agli studenti. La villa rinascimentale custodisce sale decorata con affreschi a fregio continuo raffiguranti paesaggi, vedute e figure allegoriche. Di particolare interesse la sala musiva , progettata da Tommaso Laureti: una grotta ipogea un tempo dedicata a giochi d'acqua, interamente incrostata da materiali naturali eterogenei che compongono motivi decorativi nella volta e figure policrome nelle pareti.

Modena, Palazzo Ducale

Il Palazzo Ducale di Modena fu inizialmente un castello, poi ampliato con l'espansione cinquecentesca della città verso nord, fino a diventare una sontuosa reggia. Dopo la devoluzione di Ferrara allo Stato Pontificio e la trasformazione in corte estense, il duca Francesco I d'Este avviò nel 1634 i lavori dell'edificio attuale, progettati dall'architetto romano Girolamo Rainaldi e proseguito sotto la direzione di Bartolomeo Avanzini, inglobando l'antico castello. Il palazzo racchiude splendori come la volta del salone centrale con il mito di Bradamante, la sala con la Favola di Amore e Psiche, scene tratte dalle Metamorfosi di Ovidio nel salottino d'oro e soffitti lignei dorati contenenti dipinti della quadreria estense. Per grandezza e fasto è una delle più prestigiose residenze reali in Europa, ma è normalmente chiusa al pubblico in quanto sede dell'Accademia Militare di Modena.

Valvasone Arzene (PN), casa studio edo janich

Valvasone Arzene (PN), alla scoperta del borgo medievale

Le Giornate FAI d'Autunno 2025 prevedono un itinerario alla scoperta del borgo medievale di Valvasone Arzene, a partire dal Castello , che riporta alla memoria la potenza dell'omonima famiglia nobile, presente dal 1206 fino al 1990. Nei secoli, molti furono gli ospiti illustri accolti da Valvasone: Papa Gregorio XII nel 1409, di ritorno dal Concilio di Cividale, Papa Pio VI nel 1782 e Napoleone Bonaparte nel 1797, durante le campagne italiane. Il castello si presenta oggi come un palazzo rinascimentale e conserva tracce delle diverse epoche che attraversò: la Sala degli affreschi cinquecenteschi, a tema profano; il Teatrino settecentesco, prezioso e unico, con la platea originale e il palcoscenico recentemente ricostruito; la Sala dei ricevimenti e la Sala Capricci. Si potrà visitare anche la Casa-studio di Edo Janich , scultore, incisore e pittore nato a Valvasone nel 1943, molto apprezzato da Leonardo Sciascia, che ne elogiava la capacità di “sviluppare mentalmente ogni segno”. Dell'abitazione, di origine rinascimentale, saranno visitabili gli spazi espositivi al piano terra, il piano nobile – accessibile da una scala in pietra – con altre opere e stanze decorate con capricci, motivi mitologici e vedute veneziane, e infine il laboratorio ricavato nel granaio, con numerosi calchi e modelli di opere in divenire. Tra le tappe del percorso, il Mulin Dal Majaroff , documentato dal 1359 e in attività fino al 1989. Conserva ancora macine in pietra, ingranaggi in legno e ferro e tramogge. Tornato produttivo, è oggi anche luogo di divulgazione culturale e aggregazione sociale. Ingresso esclusivo per iscritti FAI a Villa Della Donna-Stoinoff , elegante edificio rurale d'impianto tardo seicentesco, trasformato in dimora borghese tra la fine dell'Ottocento ei primi del Novecento. Saranno visitabili il giardino all'italiana, con alberi secolari e una peschiera ora in disuso, l'area agricola e il piano terra.

Fontana di Trevi

Roma, dal Viminale a San Lorenzo in Panisperna . Posti esauriti

In occasione delle Giornate FAI d'Autunno 2025 aprirà eccezionalmente il Palazzo del Viminale , sede del Ministero dell'Interno dal 1961. Il percorso porterà i visitatori attraverso ambienti maestosi fino alla Sala del Consiglio. L'edificio, ideato da Giovanni Giolitti e progettato da Manfredo Manfredi nel 1911, fonde la classicità romana con il monumentalismo dell'epoca. I lavori si conclusero nel 1923 e il palazzo fu inaugurato nel 1925. Dopo aver ammirato la piazza antistante e la grandiosa facciata, si accederà al vestibolo, con soffitto a cassettoni intagliati, e alle sontuose gallerie fino alla Sala Roma, decorata da Rodolfo Villani (1921-22), con il ciclo pittorico “Italia Vittrice” e “Attività del Genio Italico”. Di fronte, la Sala del Consiglio, con soffitto ligneo dipinto da Giulio Bargellini, rappresenta il cuore simbolico e decisionale del Viminale. La visita proseguirà nella vicina Chiesa di San Lorenzo in Panisperna , costruita nel luogo del martirio del santo. L'attuale edificio, del XVI secolo, conserva decorazioni barocche e un affresco monumentale del 1591 di Pasquale Cati. Si visiterà anche la cripta detta “forno” e il sarcofago che accolse temporaneamente il corpo di Santa Brigida, compatrona d'Europa.

Casino Giustiniani Massimo al Laterano – Ingresso esclusivo per iscritti FAI

Grazie alla collaborazione del Gruppo FAI Ponte tra cultura, si potrà visitare il Casino Giustiniani Massimo , luogo raro e poco noto tra Esquilino e Laterano. Costruito tra il 1605 e il 1618 da Vincenzo Giustiniani, fu decorato nel XIX secolo dai pittori Nazareni con cicli ispirati alla Divina Commedia, all'Orlando Furioso e alla Gerusalemme Liberata. Le sale affrescate, il giardino e il salone con sculture della collezione Giustiniani rendono il sito un unicum nel panorama artistico romano. Dal 1947 l'edificio è di proprietà della Delegazione Francescana di Terrasanta.

Roma, I segreti di Fontana di Trevi. Posti esauriti

Straordinaria occasione per accedere alle camere di manovra della Fontana di Trevi , solitamente inaccessibili. Il percorso include il sistema idraulico che regola la fontana , le pompe, la macchina per la raccolta delle monete e reperti storici legati all'Acquedotto Vergine , in funzione da oltre 2000 anni. La fontana attuale, realizzata da Nicola Salvi a partire dal 1732, fu completata nel 1762 da Giuseppe Pannini. È il più importante progetto romano in pietra tra Barocco e Neoclassicismo. Nonostante le critiche storiche, è oggi una delle icone mondiali della città.

Roma, Ospedale San Giovanni Addolorata al Laterano

Eccezionale apertura dello storico complesso ospedaliero, attivo dal XIV secolo. La visita includerà i resti archeologici della Domus degli Annii , corsie cinquecentesche, la chiesa decorata con pavimento cosmatesco, l'antica farmacia, il cortile seicentesco e, in via del tutto straordinaria, gli horti di Domizia Lucilla, madre dell'imperatore Marco Aurelio. Un itinerario unico tra sanità, arte e storia millenaria.

Roma, Semenzaio e Clivo di Villa Celimontana

Il semenzaio di San Sisto , avviato nel 1810 da De Tournon durante l'epoca napoleonica, fu ripreso da Pio IX e dal Comune di Roma nel 1870. L'attuale impianto, sviluppato nel 1926 sotto la guida di Raffaele De Vico, è oggi il cuore verde della capitale, con oltre 130.000 piante di 960 specie . Ospita le celebri azalee esposte annualmente a Trinità dei Monti. La visita comprende le serre, i viali alberati, le collezioni botaniche e l'interessante storia di questo polmone verde nel cuore della città antica.

Monte Porzio Catone (RM), Villa Taverna Parisi-Borghese. Visita su prenotazione

Opportunità unica per visitare Villa Taverna Parisi-Borghese, dimora privata normalmente inaccessibile, tra le più eleganti delle dodici ville tuscolane . Situata nel cuore dei Castelli Romani, in posizione panoramica sulla campagna fino al mare e sulla città di Roma, la villa fu edificata nel 1604 per volere del cardinale Scipione Borghese come residenza di delizia. Il suo corpo centrale compatto, le logge e le terrazze aprono l'architettura al dialogo con il paesaggio. Nel XVII secolo passò ai Ludovisi e poi ai Colonna, subendo ampliamenti e arricchimenti da parte di celebri artisti tra Sei e Settecento, in un'evoluzione stilistica dal Barocco al Rococò. Gli esterni vennero impreziositi con scalinate scenografiche, giardini all'italiana e fontane. All'interno, il salone centrale presenta decorazioni eseguite tra il 1735 e il 1736 dai fratelli Valeriani. Nella Galleria delle Statue, i paesaggi sono opera di Monsù Ignazio Heldman, detto il Bavarese, mentre nella Stanza delle Colonne gli affreschi sono attribuiti a Tadeus Kuntze, pittore polacco attivo a Roma in epoca tardo barocca. Nel Novecento la villa è entrata a far parte del patrimonio della famiglia Parisi, che ne cura la conservazione. Il percorso di visita attraversa i saloni affrescati, ricchi di stucchi, vedute e temi mitologici, e si conclude nei giardini terrazzati con vista sulla campagna romana e su Roma. La dimora è stata set cinematografico per celebri film di registi come Vittorio De Sica e Franco Zeffirelli, dei quali conserva memorie e aneddoti, ed è stata teatro di eventi culturali e mondani che ne hanno consolidato il fascino nel tempo.

Albisola Superiore (SV), Villa Gavotti, foto Marcesini

Albisola Superiore (SV), le stagioni di Villa Gavotti

Villa Gavotti, notevole esempio di Barocchetto genovese , si trova nel cuore di Albisola Superiore ed è circondata da un grande giardino all'italiana con fontane monumentali. Fu commissionata nel 1744 da Francesco Maria, doge di Genova e ultimo discendente dei Della Rovere, nell'ambito di un ambizioso progetto volto a trasformare il territorio di Albisola in una realtà dove paesaggio, agricoltura, arte e architettura si accordassero armoniosamente. La villa passò poi ai marchesi Gavotti. Edificata su una costruzione preesistente del XV secolo, la tradizione riconosce questo luogo come casa natale di Giuliano Della Rovere , divenuto nel 1503 Papa Giulio II , mecenate di Michelangelo e Bramante . In occasione delle Giornate FAI d'Autunno il pubblico sarà accompagnato nelle eleganti atmosfere della villa e dei suoi tre ampi saloni delle feste, ispirati alle stagioni e riccamente decorati: la Sala della Primavera, con piante in fiore che emergono dai capitelli come vasi; la Sala dell'Estate, con rami carichi di frutta che riempiono il soffitto con vivacità e abbondanza; e la Sala dell'Autunno, con tralci d'uva che si avvolgono intorno alle finestre. Il percorso si estenderà nel parco storico, ornato da quattro fontane e da un imponente gruppo scultoreo raffigurante Ercole in lotta con il leone Nemeo, immerso tra cipressi, lecci e cedri del Libano.

La Spezia, cattedrale di Cristo Re

Nel cuore della città, all'interno di un ampio spazio urbano progettato negli anni Trenta e sviluppato nel secondo dopoguerra, sorge la Cattedrale di Cristo Re, che domina il paesaggio urbano con la sua architettura monumentale, del tutto inconsueta per un edificio religioso. Concepita nel 1929 dall'architetto Adalberto Libera, figura centrale del Razionalismo italiano, la cattedrale faceva parte di un più ampio progetto di riqualificazione urbana de La Spezia durante il periodo fascista. Tuttavia, i lavori iniziarono solo nel 1956 e si conclusero nel 1975, riflettendo le difficoltà ei cambiamenti del dopoguerra. La struttura circolare, realizzata in cemento armato, rompe con la tradizionale pianta a croce e favorisce una disposizione centripeta della comunità attorno all'altare. La grande copertura è sorretta da dodici pilastri in cemento armato, simbolo degli Apostoli, mentre l' uso esteso del vetro permette un'intensa illuminazione naturale. L'interno, sobrio ed essenziale, ospita arredi liturgici dal design lineare, pensati in armonia con l'architettura. La Cattedrale rappresenta uno degli esempi più significativi di architettura religiosa razionalista in Italia e riflette il rinnovamento culturale e sociale della città nel secondo Novecento. In occasione delle Giornate FAI d'Autunno sarà possibile visitare anche la cripta.

Milano, Torre Gioia 22

Milano, Torre Gioia22

Inaugurata nel 2024, Gioia22, detta “la Scheggia di vetro”, è una delle più recenti aggiunte allo skyline contemporaneo di Milano. Ospita le divisioni Insurance, Private Banking, Asset Management e Isybank di Intesa Sanpaolo . Sorge a Porta Nuova, quartiere emergente dell'innovazione milanese, non lontano dalla Stazione Centrale, e accoglie 3.000 lavoratori. Progettata dall'architetto Gregg Jones dello studio Pelli Clarke & Partners, è un modello di architettura innovativa e sostenibile, con soluzioni ingegneristiche avanzate per illuminazione, acustica e comfort. Il 65% del fabbisogno energetico è prodotto da fonti rinnovabili. Alta 121 metri , la sua facciata inclinata a sud‑est è resa possibile da pilastri obliqui che consentono una torsione a X della struttura. L'appellativo “Scheggia di vetro” deriva dalla sua forma protendente verso il parco Biblioteca degli Alberi. Durante le Giornate FAI sarà possibile salire al 23° piano per godere di una vista panoramica su Palazzo Lombardia, il Bosco Verticale e il parco Biblioteca degli Alberi.

Milano, Open Care

Open Care ha sede nello storico complesso industriale dei Frigoriferi Milanesi , in via Piranesi. La sua posizione era strategica: vicino allo snodo ferroviario di Porta Vittoria, al Mercato Ortofrutticolo e al Macello Comunale. I frigoriferi erano un polo per la produzione del ghiaccio destinato alla conservazione degli alimenti. Negli anni '70 l'area fu riconvertita dalla famiglia Cabassi come deposito per beni preziosi. Dal 2003 ospita Open Care, centro per il restauro e la conservazione di opere d'arte, con il caveau più grande d'Italia. Il complesso, composto da Palazzo dei Frigoriferi, Palazzo del Ghiaccio e la “stecca” su via Piranesi, è stato trasformato in un centro culturale. Il progetto di riqualificazione è iniziato nel 2002 con la realizzazione del caveau ipogeo da 8.000 mq. Seguirono il restauro della stecca (2005) e del Palazzo del Ghiaccio , convertito in spazio eventi. Completato nel 2009, oggi ospita enti e realtà legata all'arte, cultura e formazione. Le Giornate FAI permetteranno l'accesso eccezionale ad alcuni laboratori e al caveau.

Milano, Palazzo Litta

Palazzo Litta è un rilevante esempio di architettura barocca e barocchetto lombardo , oggi sede degli uffici milanesi del Ministero della Cultura. Si affaccia su corso Magenta in un contesto molto urbanizzato. Costruito tra il 1642 e il 1648 per le famiglie Arese, Visconti Borromeo e Litta, fu per secoli centro della vita sociale milanese. Acquistato dall'Ente Ferrovie, poi dal Demanio, dal 2007 la sua parte monumentale è gestita dal Ministero della Cultura . Il progetto del nucleo seicentesco è di Francesco Maria Richini. Il cortile d'onore a pianta quadrata, porticato sui quattro lati, è un bell'esempio del cortile milanese del Seicento. Il “cortile dell'orologio” ospita un oratorio trasformato in teatro nel Settecento. Dallo scalone “a forbice” di Carlo Giuseppe Merlo si accede al piano nobile con sale decorano: la Sala Rossa con damaschi preziosi; il Salone degli Specchi, con ebanisterie rococò; la Sala Gialla; il boudoir con tappezzerie in seta cinese e mobili originali del 1700.

Milano, Galleria Massimo De Carlo. Ingresso esclusivo per iscritti FAI

Realizzata nel 1934‑36 da Piero Portaluppi per imprenditori svizzeri del settore farmaceutico, Casa Corbellini-Wassermann è uno dei capolavori del razionalismo milanese. Situato a Città Studi, l'edificio privato è stato concepito come opera d'arte totale: porte, armadi a scomparsa, camini, pareti, ogni elemento concorre all'armonia complessiva. La scala elicoidale di collegamento, ispirata al progetto di Portaluppi e BBPR per la Triennale del 1933, è un elemento emblematico. L'appartamento padronale oggi ospita la sede principale della Galleria Massimo De Carlo. Dopo anni di chiusura, è aperto al pubblico dal 2019, dopo un restauro filologico curato dallo Studio Binocle con la consulenza di Antonio Citterio. Durante le Giornate FAI le sale ospiteranno una mostra del pittore americano Ludovic Nkoth.

Segrate(MI), Palazzo Mondadori . Visita su prenotazione

Caposaldo dell'architettura moderna, la sede Mondadori si trova a Segrate, a circa 10 km da Milano. Tra il 1950 e il 1965 i dipendenti crebbero da 335 a 3.000, spingendo la casa editrice a trasferirsi in un edificio più grande. Giorgio Mondadori incaricò Oscar Niemeyer di realizzare un'opera architettonica “pubblicitaria”: l'edificio parla da sé, senza segnaletica. Completato nel 1974, è composto da tre elementi: un parallelepipedo centrale con arcate asimmetriche che ospita uffici e redazioni, affiancato da due corpi bassi che emergono dall'acqua. La planimetria ondulata ricorda una foglia, esaltata dal lago artificiale di 20.000 mq . A circondare l'edificio, un grande parco progettato da Pietro Porcinai: l'armonia tra architettura e natura è uno dei valori del complesso. Durante le Giornate FAI sarà possibile accedere ad ambienti normalmente chiusi al pubblico. La visita sarà coronata da una mostra sulle opere di Niemeyer , contestualizzando il palazzo nel percorso estetico dell'architetto.

Como, asilo Sant'Elia

L'Asilo Sant'Elia è tra i capolavori del razionalismo italiano. Progettato negli anni Trenta da Giuseppe Terragni per il nuovo quartiere operaio vicino a San Rocco, si sviluppa su un unico piano a “U” attorno a un cortile centrale. Le grandi vetrate incarnano il concetto di scuola all'aperto. Chiusa dal 2019, l'edificio è oggi oggetto di un progetto di recupero promosso dal Comune, dalla Soprintendenza e dal Politecnico di Milano. Con 7.531 voti nel censimento “I Luoghi del Cuore” , è diventato simbolo di necessità di intervento. Durante le Giornate FAI i visitatori potranno accedere ai locali interni e al giardino per apprezzare le soluzioni architettoniche progettate da Terragni.

Merate (LC), Villa De Ferrari Bagatti Valsecchi

Storica dimora di campagna settecentesca, Villa De Ferrari Bagatti Valsecchi oggi si configura come un complesso di edifici residenziali e rurali circondati dalla Piana di Vizzago . All'inizio del XVIII secolo passò alla famiglia Bagatti Valsecchi. Gli eredi Fausto e Giuseppe, collezionisti e fondatori della Casa Museo Bagatti Valsecchi di Milano, mantennero intatto lo stile originale, includendo affreschi, mobili e arredi d'epoca, alcuni disegnati da loro stessi. La villa conserva una struttura che suggerisce origini da “Casa Forte” o “Castelletto”, con due ambienti rurali trasformati in dimora nobiliare nel corso del 700. Le sale riccamente decorano, il padiglione neogotico con bow-window, la cappella in stile barocchetto lombardo e il parco di 12.000 mq con cedro del Libano del 1836 , laghetto, cenotafio, orangerie e serra rendono il luogo suggestivo. I visitatori avranno accesso al giardino, alla cappella, agli ambienti nobili (salotto, sala da pranzo, sala da biliardo, sala rossa con grandi vetrate istoriate) e agli ambienti di servizio (cucina, stalle, corte rurale).

Ascoli Piceno, Cartiera papale, foto Katia Camplone

Ascoli Piceno, Antica Cartiera Papale

La Cartiera Papale sorge sulla riva del torrente Castellano ed è oggi di proprietà della Provincia di Ascoli Piceno. Attualmente non visitabile, aprirà in via eccezionale per le Giornate FAI d'Autunno. Fin dal XIII secolo, il sito era sede di un mulino per cereali appartenente al monastero ascolano di Sant'Angelo Magno. Successivamente ospitò una ferriera, una gualchiera per tessuti, un frantoio e infine una cartiera, grazie all'opera dei cartai di Pioraco. Il complesso fu restaurato nel 1512 per volere di Papa Giulio II, da cui deriva l'appellativo “papale”. Operativa fino al XX secolo, la cartiera cessò la produzione per essere destinata alla generazione di energia elettrica . Il fabbricato si sviluppa su più livelli per sfruttare i salti d'acqua: nella parte superiore si trovavano i mulini, mentre al livello più basso le vasche in cui si batteva la pasta di stracci, ancora visibili. Qui si producevano i fogli di carta, poi asciugati in grandi essiccatoi. Durante la visita si potrà esplorare gli ambienti monumentali e osservare strumenti storici e riproduzioni, con spiegazioni sui processi di produzione della carta e sulla molitura del grano. La Cartiera Papale fa parte dell' Itinerario europeo delle Giornate FAI d'Autunno e ha beneficiato di un contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per interventi di restauro e valorizzazione.

Arcevia (An), Borgo di Nidastore

Arcevia è definita “la perla dei monti” per la sua bellezza e posizione panoramica. Il suo territorio, parte del Parco Naturale Regionale della Gola Rossa e di Frasassi, è circondato da nove castelli, ognuno dei quali è un piccolo borgo storico. Nidastore è il più settentrionale e si trova nella valle del fiume Nevola, al confine con il territorio pesarese. Abitato di forma allungata, prende il nome dagli astori, i falchi usati per la caccia nel Medioevo. La sua fondazione risale ai primi del Duecento, mentre l'attuale assetto urbano è frutto dei rifacimenti della seconda metà del Quattrocento. Le visite inizieranno con una panoramica storica del borgo, seguita da un percorso attorno alla cinta muraria quattrocentesca ancora intatta. All'interno si potranno ammirare palazzi ben conservati con portali risalenti ai secoli XVI e XVII. Il percorso include il Museo del Cardinale Elio Sgreccia, il Palazzo dell'Istituzione Uomini di Nidastore (una forma di comunanza agraria documentata fin dal Quattrocento), la Chiesa di San Sebastiano, ricostruita nell'Ottocento e contenente una Crocifissione del Cinquecento, e la Chiesa di Sant'Anna, situata fuori dalle mura, recentemente restaurata e decorata con affreschi di Ercole Ramazzani. Il Castello di Nidastore è classificato al 35° posto nazionale e al 1° posto nelle Marche nel dodicesimo censimento “I Luoghi del Cuore” del FAI nel 2024, con 11.153 voti.

San Martino in Pensilis (CB), convento-di-gesu-e-maria, foto Guerino Trivisonno

San Martino in Pensilis (CB), Convento di Gesù e Maria

A un chilometro dall'abitato di San Martino in Pensilis si trova l'antico convento di Gesù e Maria , eretto nel 1490 sotto il pontificato di Innocenzo VIII e durante il dominio di Federico III d'Occidente. In origine fu sede dell'ordine monastico di Sant'Angelo di Puglia, ma fu successivamente abitato da una comunità di quattordici frati francescani. Nel 1782 il convento fu trasformato in “casa di ritiro”, secondo regole di vita religiosa molto rigorose, fondate su meditazione, silenzio, povertà austera ed elemosina limitata ai soli beni essenziali. La struttura comprende una chiesa con campanile e un chiostro di ampie dimensioni, con un pozzo centrale e pitture ispirate alla vita di San Francesco. Il soffitto della chiesa, un tempo realizzato in oro zecchino con cornicioni dorati, oggi presenta capriate in legno. Sulla parete accanto all'ingresso laterale del chiostro è visibile un affresco che ritrae la Carrese in onore di San Leo. Nel refettorio si trova invece l' affresco dell'Ultima Cena . Entrambe le opere, insieme a quelle presenti nella chiesa, sono state realizzate nel XVI secolo da Donato da Copertino. Nel corso del tempo il convento ha subito restauri e ampliamenti, tra cui una ricostruzione avvenuta nel 1640 a seguito di una tempesta che ne danneggiò parte della struttura. Il percorso di visita include la chiesa, il chiostro e le celle al piano superiore, dove si potrà scoprire lo stile di vita essenziale dei frati: dormivano con una coperta e un pagliericcio che fungeva da cuscino, ed era loro concesso avere solo un crocifisso, una piletta per l'acqua santa e qualche libro spirituale. Al termine della visita, nel chiostro sarà possibile degustare prodotti tipici locali offerti dai produttori del territorio.

Villarbasse (TO), Acquedotto SMAT, foto Blanco

Torino, ex carcere Le Nuove

Nel cuore di Torino, a pochi passi dal centro storico e immerso in un contesto ricco di memorie risorgimentali e industriali, si trova l'ex carcere Le Nuove. Costruito tra il 1854 e il 1869, fu inaugurato nel 1870 come simbolo della nuova stagione post-unitaria e rimase in funzione fino al 2003 , quando venne sostituito dal carcere Lorusso e Cutugno, situato nel quartiere Vallette. In oltre un secolo di attività ha attraversato epoche cruciali: dal Regno d'Italia alla Grande Guerra, dal Biennio Rosso alla Resistenza, dalle persecuzioni razziali agli Anni di Piombo. Durante il fascismo fu luogo di detenzione e tortura per migliaia di persone. Ogni fase storica ha lasciato tracce profonde nelle sue mura, rendendo l'edificio una vera stratificazione della memoria civile e politica della città e del Paese. Progettato ispirandosi ai modelli carcerari ottocenteschi, seguiva lo schema del panopticon , con una pianta a doppia croce, concepita per garantire un controllo costante dei detenuti. L'edificio si sviluppa attorno a lunghi corridoi e bracci simmetrici che conducono alle 648 celle , in un'architettura austera e funzionale. Particolare è la cappella interna, divisa in due navate per separare uomini e donne, e affiancata da celle per impedire ogni contatto tra i protetti. Gli spazi, angusti e cubicolari, evocano un'intensa spiritualità e offrono un contrasto profondo tra il sacro e il profano, tra la fede e il potere. Oggi sede di un percorso museale , il carcere resta poco conosciuto al grande pubblico. Le Giornate FAI d'Autunno rappresentano un'occasione speciale per scoprirne la storia e l'architettura. Il sito fa parte dell'Itinerario europeo delle Giornate FAI d'Autunno, grazie al contributo del PNRR - Programma di riqualificazione dei beni immobili della giustizia.

Torino, Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica . Ingresso esclusivo per gli iscritti FAI

La Polizia Scientifica è una sezione della Polizia di Stato nata nel 1902 , grazie al lavoro del professore Salvatore Ottolenghi, allievo di Cesare Lombroso e padre della criminologia scientifica in Italia. Durante le Giornate FAI sarà possibile visitare il Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica di Torino, con competenza su Piemonte e Valle d'Aosta. I visitatori potranno accedere ai laboratori di Genetica e Chimica forense, scoprendo da vicino le tecniche di analisi applicate alle indagini e alla prevenzione dei crimini: analisi di DNA, impronte digitali, balistica , sostanze stupefacenti ed esplosive, falsificazioni di denaro e documenti, documentazione della scena del crimine, ricostruzione della dinamica degli eventi e profilazione criminale. Gli operatori coinvolgeranno il pubblico con attività interattive , come la conoscenza delle impronte digitali, e illustreranno l'impiego delle tecniche scientifiche anche in contesti culturali, come lo studio delle mummie del Museo Egizio.

Villarbasse (TO), “L'acqua dei Savoia”

Situato nel cuore della Val Sangone, l'Acquedotto Smat è una delle più straordinarie opere idrauliche dell'Ottocento . Prima della sua realizzazione, l'approvvigionamento idrico di Torino si basava su pozzi, spesso inquinati. Per risolvere il problema, Carlo Felice di Savoia promosse la costruzione di un acquedotto per convogliare l'acqua potabile dalle sorgenti della Val Sangone . L'impianto fu inaugurato il 6 marzo 1859. Le acque vengono raccolte attraverso una rete di gallerie sotterranee: la galleria Scarnassi (686 metri) e la galleria Baronis (675 metri), realizzate tra il 1899 e il 1901 in muratura di mattoni e cemento. Il serbatoio di Sangano , con una capacità di 2000 metri cubi, presenta una struttura rettangolare con volta sorretta da colonnati, ed è considerato una vera e propria “Cattedrale dell'Acqua”. Durante le Giornate FAI sarà possibile visitare l'impianto insieme ai tecnici SMAT, che ne illustreranno il funzionamento e mostreranno strumenti originali d'epoca. Si scenderà nel suggestivo serbatoio sotterraneo per ammirare le vasche di decantazione e gli intrecci architettonici che si perdono all'orizzonte.

Collegno (TO), Impianto di smaltimento rifiuti speciali

Fondato nel 1982, Barricalla è oggi il più importante impianto italiano per lo smaltimento di rifiuti speciali, pericolosi e non. Occupa una superficie di circa 150.000 mq e tratta ogni anno oltre 130.000 tonnellate di materiali di origine industriale o da siti bonificati. È considerato un modello europeo per l'elevato standard di sicurezza e per l'approccio sostenibile. Sorto su una ex cava di ghiaia divenuta discarica abusiva, l'impianto è articolato in cinque lotti destinati allo smaltimento. Esaurito lo spazio disponibile, le aree sono state recuperate con un substrato vegetale e l'installazione di un impianto fotovoltaico da 1,9 GWh annui, sufficiente a coprire il fabbisogno di circa 700 famiglie. La visita guidata illustrerà i protocolli di sicurezza, la gestione dei rifiuti e l'importanza di scelte consapevoli per la riduzione e il corretto conferimento dei materiali pericolosi, con un invito alla riflessione sul peso ambientale ed economico del nostro stile di vita.

Bene Vagienna (CN), alla scoperta del borgo

Bene Vagienna, antica Augusta Bagiennorum, affonda le sue radici in epoca romana. Durante le Giornate FAI d'Autunno verranno proposti itinerari tra i monumenti più significativi del borgo. Apertura straordinaria per il Castello dei Conti Costa, normalmente non visitabile, risalente almeno al X secolo e trasformato nell'Ottocento in ospedale di carità e poi in casa di riposo. Sempre su prenotazione, potrete visitare Palazzo Giriodi di Monastero , la più importante dimora del borgo, con il suo portale neoclassico, il giardino interno e la suggestiva biblioteca affrescata. I padroni di casa guideranno in prima persona i visitatori tra gli ambienti ricchi di storia e ricordi familiari. Ai piedi delle mura si visiterà anche l' Antica ghiacciaia , struttura cilindrica sotterranea per lo stoccaggio del ghiaccio, dotata di un ingresso monumentale. Apertura eccezionale anche per la Cappella dei Magi, costruita nel Settecento e decorata dai fratelli Beltramelli, con affreschi dedicati all'Epifania e una scenografica cupola ellittica. Completa l'itinerario il Palazzo Municipale , dove elementi medievali e settecenteschi convivono, con il curioso balcone da cui un tempo i cittadini potevano assistere alle riunioni del Consiglio comunale. L'ufficio del Sindaco sarà eccezionalmente aperto per l'occasione.

Bari, Palazzo della Città Metropolitana, foto Alessio Gernone

Bari, Palazzo della Provincia

Affacciato sul Lungomare monumentale Nazario Sauro, il Palazzo della Provincia di Bari, oggi sede della Città Metropolitana, venne realizzato nel 1932 su progetto dell'ingegnere Luigi Baffa, capo dell'Ufficio Tecnico Provinciale, in collaborazione con l'architetto Saverio Dioguardi. L'obiettivo era duplice: offrire una nuova sede ai consiglieri provinciali, sempre più numerosi, e ospitare la neonata Pinacoteca di Bari , istituita nel 1928. Dopo la scomparsa di Baffa, il progetto fu portato avanti dall'ingegnere Vincenzo Chiaia, già membro di una Commissione Speciale per la Progettazione. I lavori di ampliamento e modifica proseguirono fino agli anni Sessanta. L'edificio, esteso su un'area di circa 3000 mq e articolato su quattro livelli, è caratterizzato da uno stile eclettico-monumentale tipico degli anni Trenta. La facciata in pietra di Trani presenta finestre a croce guelfa e un porticato con arcate sostenute da colonne in granito rosso. La visita inizierà dall'atrio colonnato, ampio e luminoso, con affaccio sul lungomare, e proseguirà attraverso lo Scalone d'Onore , impreziosito da arredi e vetrate in stile Liberty. Al secondo piano si visiterà la Sala del Consiglio, decorata con un grande dipinto a soffitto, la Sala Giunta, con i ritratti dei presidenti della Provincia di Bari e pareti ricche di volumi, e l'ascensore storico. Agli iscritti FAI sarà riservato l'accesso esclusivo ad ambienti solitamente chiusi al pubblico, come lo studio del Sindaco Metropolitano e quello del Segretario Generale.

Fasano (BR) Villa Damaso Bianchi, “Il Minareto”

Immersa nella selva di Fasano, Villa Damaso Bianchi rappresenta un unicum architettonico nel territorio pugliese. Costruita nel 1912 in stile moresco, fu voluta dall'artista e architetto Damaso Bianchi, ispirato dai suoi viaggi, in particolare in Tunisia . Proprio in Tunisia ha fatto realizzare, su disegni originali, pavimenti, infissi e arredi destinati alla villa. Negli anni Venti la residenza divenne celebre per le feste mondane organizzate dalla moglie di Bianchi, attirando l'élite culturale e sociale dell'epoca. Dopo la morte dell'architetto nel 1935, la villa fu venduta dal figlio Giuseppe alla Gioventù Italiana del Littorio di Brindisi, per poi passare alla Regione Puglia. Dal 2016 è concessa in uso per 99 anni al Comune di Fasano. La villa si articola su due livelli: un piano terra con aula centrale e ambienti secondari, e un piano nobile con loggiati e ampie finestre dai profili orientaleggianti. Il complesso comprende anche una torre che richiama la forma di un minareto, una casa a trulli per la guardiania e un ampio giardino che circonda l'edificio. L'intento originario era quello di creare un angolo d'Oriente nel cuore della Murgia, con un'architettura che fonde elementi della tradizione araba e pugliese. Normalmente chiusa al pubblico, la villa aprirà eccezionalmente per le Giornate FAI d'Autunno, offrendo la possibilità di visitare alcuni ambienti del primo piano e di scoprire aspetti storici, architettonici e naturalistici di questo affascinante complesso.

Cagliari, Teatro Lirico, foto Priamo Tolu, Fondazione Teatro Lirico di Cagliari

Cagliari, Teatro Lirico

In occasione delle Giornate FAI d'Autunno sarà possibile accedere agli spazi normalmente chiusi al pubblico del Teatro Lirico di Cagliari, principale istituzione teatrale della città, situata nel quartiere di San Benedetto. I visitatori potranno scoprire il dietro le quinte di una grande macchina culturale, accompagnati dal personale del teatro e dai volontari FAI. Il percorso prevede l'esplorazione dei laboratori di sartoria e scenografia , dei camerini, delle sale prova e degli spazi tecnici. La visita comprenderà anche il Teatro Carmen Melis, inserito nel contesto del Parco della Musica. La costruzione del teatro fu avviata in seguito alla distruzione dei due principali teatri cittadini durante la Seconda Guerra Mondiale. Dopo un concorso nazionale bandito nel 1964, il progetto fu affidato agli architetti bergamaschi Luciano Galmozzi, Francesco Ginoulhiac e Teresa Ginoulhiac Arslan. I lavori iniziarono nel 1971 e l'inaugurazione avvenne nel 1993. L'edificio, esemplare dell'architettura brutalista , si distingue per le pareti in calcestruzzo e il tetto “a sella” rivestito in rame brunito, privo di gerarchia geometrica. L'estetica richiama le forme fluide di Alvar Aalto. Articolato su cinque piani fuori terra e uno interrato, occupa una superficie di circa 5.000 metri quadrati. La sala principale, con 1.600 posti tra platea e due ordini di logge, è decorata nei toni caldi del rosso e dell'oro. Completano il complesso ampie vetrate, un foyer distribuito su più livelli, vendita prova per coro, orchestra e artisti, magazzini, uffici e laboratori. Nel Parco della Musica è stato integrato il teatro ridotto Carmen Melis da 320 posti, con nuovi spazi tecnici. Il Teatro Lirico ospita ogni anno stagioni liriche, sinfoniche, cameristiche e di danza. Tra gli ospiti internazionali: Riccardo Muti, Zubin Mehta, Claudio Abbado, la Filarmonica della Scala e la London Philharmonic Orchestra.

Onanì (NU), Casa di Reclusione Mamone

La Casa di Reclusione Mamone, colonia penale attiva situata a circa 900 metri di altitudine nel territorio di Onanì, aprirà eccezionalmente per le Giornate FAI d'Autunno 2025. La visita è su prenotazione obbligatoria entro domenica 5 ottobre, con comunicazione degli estremi del documento d'identità. Inserito in un contesto naturale che spazia fino alle creste del Montalbo, il complesso si estende per circa 2.700 ettari tra boschi di sughere, oliveti, vigneti, coltivazioni e pascoli, ed è strutturato come colonia penale agricola aperta. I detenuti sono impegnati principalmente in attività agricole e pastorali. Istituita alla fine dell'Ottocento per la bonifica del territorio demaniale compreso tra i comuni di Bitti e Onanì, la colonia accolse i primi detenuti nel 1904, che contribuirono direttamente alla costruzione del villaggio penale. Durante la visita sarà possibile vedere i resti del villaggio originario, dove risiedevano anche le famiglie degli operatori: scuola, ufficio postale, caserma dei Carabinieri, bar, negozi, una chiesa e un piccolo cimitero. Una tappa significativa sarà la cappella, costruita negli anni Quaranta e decorata con sculture dell'artista sassarese Giuseppe Silecchia, oggi in stato di conservazione precario ma visitabile. La varietà altimetrica del territorio ha favorito la nascita delle Diramazioni , sezioni staccate dell'istituto penale, ognuna dotata di stalle, cantine, magazzini e strutture abitative. Durante la visita sarà raggiunta in navetta la Diramazione di Nortiddi, dove si trovano ancora i grandi silos per il foraggio, antichi strumenti di vinificazione, stalle, forno e le suggestive cantine risalenti agli anni Trenta. Una delle botti di rovere, realizzata sul posto, può contenere fino a 21.000 litri. A fare da narratori saranno il direttore dell'istituto, il personale educativo e di sorveglianza, alcuni ex agenti e anche alcuni detenuti selezionati, preparati con il supporto di insegnanti e operatori. Le testimonianze arricchiranno la visita con storie di vita e riflessioni sull'esperienza del lavoro all'aperto, a contatto con la natura, come strumento di rieducazione e dignità. Considerato un modello esemplare per le condizioni di vita e l'approccio rieducativo, il carcere di Mamone rappresenta un progetto sociale di grande valore.

Catania, Osservatorio Etneo, foto Fortuna

Palermo, Oratorio dei Bianchi

Nel cuore dello storico quartiere della Kalsa, sarà eccezionalmente visitabile l'Oratorio dei Bianchi, straordinario esempio di arte barocca, edificato nella seconda metà del XVI secolo e rinnovato nel 1686 dopo un incendio devastante. Voluto dalla Compagnia del SS. Crocifisso, detta “dei Bianchi” per l'abito indossato dai confratelli, l'oratorio aveva una missione caritatevole: offrire conforto spirituale ai condannati a morte nei tre giorni precedenti l'esecuzione. L'interno è un capolavoro di Giacomo Serpotta e della sua scuola: le sue sculture in stucco, teatrali e vivide, sembrano animarsi sulle pareti. Tra le opere spicca la monumentale statua dell'Eterno Padre. Il percorso di visita include anche statue tardo barocche e classicheggianti del XVII e XVIII secolo, vendita dedicata all'esposizione di manufatti plastici dello stesso periodo e il fastoso Salone Fumagalli, affrescato a trompe l'œil da Gaspare Fumagalli nel 1776, originariamente destinato alle riunioni della confraternita. L'edificio ingloba inoltre i resti dell'antica chiesa della Vittoria, costruita nel punto in cui – secondo la tradizione – i Normanni guidati da Roberto il Guiscardo penetrarono in città nel 1072, segnando la fine del dominio musulmano.

Catania, Osservatorio Etneo

Aperto in via eccezionale per le Giornate FAI, l'Osservatorio Etneo della Sezione di Catania dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia è un centro di eccellenza nella ricerca e nel monitoraggio dell'attività vulcanica e sismica dell'Etna e della regione. I visitatori potranno esplorare ambienti di solito riservati agli addetti ai lavori, conoscere la storia dell'istituto, le tecnologie adottate per il monitoraggio in tempo reale e le attività di prevenzione del rischio. Fondato grazie alla posizione strategica vicino al vulcano attivo più alto d'Europa , l'istituto è diventato punto di riferimento internazionale, con laboratori all'avanguardia, vendita di controllo e uffici di ricerca. L'apertura rientra nell'Itinerario europeo delle Giornate FAI d'Autunno, grazie al contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per il potenziamento delle strutture scientifiche.

Criptoportico del Giardino Bellini

Per la prima volta, il pubblico potrà accedere al suggestivo criptoportico nascosto sotto il Giardino Bellini, cuore verde ottocentesco della città, realizzato secondo il gusto scenografico vanvitelliano. Questo spazio ipogeo, raramente accessibile, si presenta come una galleria voltata a botte , scavata nel banco lavico e caratterizzata da nicchie ad arco ribassato, aperture circolari e giochi di luce naturale che evocano atmosfere romantiche e misteriose. L'andamento curvilineo segue la morfologia del parco, integrandosi con la scalinata monumentale, il chiosco musicale in stile Liberty, la vasca con giochi d'acqua e le aree verdi all'italiana. Il criptoportico funge da collegamento tra i terrazzamenti superiori e inferiori del parco , arricchito nel tempo da fontane, cascatelle, ponticelli, siepi e filari di cipressi. Anch'esso fa parte dell'Itinerario europeo delle Giornate FAI d'Autunno, grazie al finanziamento europeo per interventi di efficienza energetica.

Messina, Lanterna del Montorsoli

Solitamente chiusa al pubblico perché ubicata in zona militare, la Lanterna del Montorsoli sarà eccezionalmente visitabile grazie all'autorizzazione della Marina Militare. È uno dei fari più antichi d'Italia , costruito tra il 1555 e il 1557 su progetto di Giovanni Angelo Montorsoli, scultore fiorentino e allievo di Michelangelo. Situata nella Zona Falcata sulla penisola di San Raineri , la lanterna sorge su una preesistente struttura monastica del XIII secolo, legata alla figura di un eremita che accendeva fuochi per guidare i naviganti. La costruzione si inserisce nell'imponente sistema difensivo voluto da Carlo V per la città di Messina. Montorsoli progettò una torre a pianta piramidale tronca, alta 29 metri, con pareti inclinate a “scarpa” per resistere alle artiglierie. L'interno è composto da tre camere sovrapposte collegate da una scala a chiocciola in pietra, che conduce al terrazzo originario della lanterna. I prospetti esterni sono scanditi da marcapiani e rivestiti da un elegante apparato bugnato, con finestre a lunetta decorate con finezza scultorea. Nel Settecento fu aggiunto un bastione con batterie da fuoco; nel XIX secolo fu eretta la torretta ottagonale, oggi sede delle moderne apparecchiature del faro. Oggi la lanterna è dotata di ottica rotante che compie un giro ogni 15 secondi ed è visibile da 26 miglia nautiche.

Trento, Villa Gherta, foto Cattani Faggion

Trento, Villa Gherta

Solitamente chiusa al pubblico, Villa Gherta rappresenta un raro esempio di residenza in stile Liberty eclettico in Trentino. Situata a Povo , sulle pendici collinari di Trento, la villa si inserisce armoniosamente nel paesaggio naturale tra boschi, vigneti e orti, con una splendida vista sulla valle dell'Adige e sul centro storico della città. Il complesso venne realizzato tra il 1902 e il 1904 su progetto dell'architetto Emanuele Albertini, per volere dei fratelli Carlo e Giuseppe Garbari, noti imprenditori tessili attivi nell'Impero austro-ungarico, appassionati di arte, cultura e botanica. Gli interni, decorati dal pittore trentino Cesare Covi, rivelano un gusto raffinato, con richiami neo-rinascimentali e atmosfere da Belle Époque. Sebbene oggi in parte spoglie, le vendite conservano arredi originali e preziosi dipinti murali. Il giardino, progettato direttamente dai fratelli Garbari, ospita essenze esotiche e riflette un impianto paesaggistico tardo romantico. Abitata fino agli anni Trenta, la villa passò poi alla famiglia Mazzalai, fino a essere acquisita nel 2007 dalla Società Patrimonio Trentino, che l'ha successivamente ceduta all'Università di Trento, oggi proprietaria del bene.

Bressanone (BZ), la Biblioteca del Seminario

Nel cuore del centro storico di Bressanone, le Giornate FAI d'Autunno offriranno l'accesso a due luoghi emblematici della storia religiosa e culturale della città, durante i secoli del principato vescovile. La Cappella di San Giovanni, collocata nell'angolo sud-occidentale del chiostro del Duomo, risale al X secolo e fu in origine utilizzata come battistero. Ricostruita nel XIII secolo dopo un incendio nel 1174, presenta un'unica navata con presbiterio rettangolare e abside voltata a cupola ottagonale. Fu cappella privata del vescovo, che poteva accedervi direttamente dal palazzo episcopale. Le pareti sono decorate con pitture tardo romaniche, mentre il presbiterio conserva affreschi gotici di grande pregio. Il piccolo campanile ospita due campane storiche: una del XIV secolo e una del 1543. Il percorso prosegue nella Biblioteca del Seminario vescovile , normalmente non accessibile. Fondata nel 1772, la biblioteca si sviluppa su due livelli collegati da una scala a chiocciola in ferro battuto. L'ambiente, in stile rococò, è arricchito da affreschi di Anton Zeiller raffiguranti le discipline teologiche. Il patrimonio librario include volumi provenienti da collezioni private dei principi vescovi, tra cui quella del cardinale Nicolò Cusano , celebre umanista e scienziato del XV secolo, nominato vescovo di Bressanone nel 1450.

Firenze, Palazzo Pazzi, Sala pompeiana, foto Delegazione FAI di Firenze

Firenze, Sede RAI Regionale per la Toscana

La Sede Rai di Firenze, centro di produzione radiotelevisiva regionale, sarà eccezionalmente visitabile. Situata ai margini orientali della città, la struttura occupa un'area di circa 18.000 metri quadrati affacciata sull'Arno ei colli fiorentini. La prima sede Rai fiorentina si trovava nel celebre “Palazzo delle Cento Finestre” : da lì, durante l'alluvione del 1966, partì il collegamento radiofonico che rivelò all'Italia l' entità della tragedia. Negli anni Sessanta, la Rai commissionò all'architetto Italo Gamberini la progettazione della nuova sede, inaugurata nel 1968, espressione del razionalismo di metà Novecento, con volumi distinti, superfici rifinite in metallo e rame e una forte impronta brutalista. All'interno, spazi moderni e funzionali: redazioni, studi insonorizzati, aree tecniche e ambienti flessibili per le esigenze degli operatori. Durante la visita sarà possibile accedere alla stanza del direttore con arredi originali e pitture del Novecento, alla saletta dedicata ad Aldo Moro , agli studi televisivi dove è stata registrata la “Corrida” e dove ancora oggi si realizzano i Tg regionali . Saranno inoltre esposti copioni storici, vecchie radio, e si potrà visitare la suggestiva “Stanza dei rumori”, un tempo destinato alla creazione di effetti sonori analogici.

Firenze, Palazzo Pazzi-Quaratesi

Il Palazzo Pazzi-Quaratesi, una delle più significative architetture civili del Rinascimento fiorentino, sarà aperto eccezionalmente al pubblico. Costruito tra il 1458 e il 1469 per volontà di Jacopo de' Pazzi, noto per la congiura contro i Medici, il palazzo fu confiscato alla famiglia nel 1478 e passò nei secoli a diversi proprietari, tra cui gli Strozzi e, dal 1760, i Quaratesi. Attribuito oggi a Giuliano da Maiano, l'edificio si distingue per il prospetto equilibrato: bugnato rustico al piano terreno e superfici intonacate ai piani superiori. Dal 1913 è sede istituzionale, prima della Banca di Firenze, poi dell'Inps, attuale proprietario. Durante la visita si potrà esplorare l'elegante cortile interno, con le sue decorazioni simboliche, e il salone monumentale , dove si conserva un affresco staccato che celebra le origini della famiglia Quaratesi. La decorazione, risalente al Settecento, è opera di artisti come Vincenzo Meucci, Giuseppe Zocchi e Francesco Panaiotti. Il percorso si concluderà con la visita all'ultima sala del piano nobile, decorata con motivi a grottesche in stile tardo manierista, attribuibili alla cerchia di Bernardino Poccetti, protagonista della pittura fiorentina tra Cinquecento e Seicento.

Spoleto (PG), Palazzo Marignoli, foto Matteo Carbone

Spoleto (PG), Palazzo Marignoli . Visita su prenotazione

Solitamente chiuso al pubblico, Palazzo Marignoli, oggi sede della Fondazione Marignoli di Montecorona, è un raro esempio di dimora storica perfettamente integrata nel tessuto urbano antico e moderno di Spoleto, in un connubio armonioso di architettura, arte, storia e natura. L'aspetto attuale del palazzo si deve al marchese Filippo Marignoli di Montecorona – banchiere, senatore del Regno , collezionista e figura centrale della vita culturale e filantropica della città – che lo restaurò nella seconda metà dell'Ottocento. Già appartenuto alla famiglia Costantini, il palazzo ospita una delle poche quadrerie ancora esistenti in un contesto signorile spoletino, con opere dal XVI al XIX secolo. Tra gli ambienti più significativi, spicca il salone da ballo , probabilmente decorato in occasione delle seconde nozze del marchese con Emma Torelli. Il vasto ciclo pittorico che lo decora, realizzato dal pittore Mariano Piervittori, presenta figure mitologiche, stucchi e decorazioni murali che testimoniano il gusto decorativo dell'Italia centrale nella metà del XIX secolo. Completa la visita il giardino, piccolo ma ricco di fascino, dove si distinguono anche specie botaniche esotiche, una testimonianza della sensibilità collezionistica del tempo. Durante le Giornate Fai sarà possibile visitare alcune delle sale affrescate, normalmente non accessibili, e apprezzare un raro esempio di patrimonio storico-artistico custodito da una fondazione privata impegnata nella valorizzazione culturale del territorio.

Aosta, alla scoperta di uno spaccato cittadino

Un itinerario inedito nel cuore di Aosta, alla scoperta di una zona poco conosciuta ma ricca di stratificazioni storiche, dall'epoca romana al Medioevo, dal Seicento fino alla contemporaneità. Il percorso partirà da Palazzo Roncas , raffinata dimora seicentesca costruita da Pierre-Léonard Roncas, primo segretario di stato del Duca di Savoia Carlo Emanuele I. Il palazzo, successivamente sede dell'amministrazione sabauda e, più tardi, del comando dei carabinieri, è oggi un importante spazio espositivo. Sarà possibile ammirare le volte affrescate dell'atrio, dello scalone e del loggiato, che si affacciano su uno splendido cortile interno. Si proseguirà verso gli Orti Comunali , luogo sospeso nel tempo, dove la natura dialoga con la storia, e si seguirà il tracciato della rete d'acqua dei “rus” , canali irrigui medievali ancora in funzione. Il percorso toccherà infine la Tourneuve , un'antica torre cilindrica merlata, testimone dell'Aosta fortificata, per concludersi presso la nuova sede dell'Università della Valle d'Aosta , inaugurata nel settembre 2024, esempio significativo di architettura contemporanea perfettamente integrata nel contesto urbano.

Venezia, PALAZZO BALBI, Regione Veneto

Venezia, Palazzo Balbi. Visita su prenotazione

Affacciato su uno dei tratti più suggestivi del Canal Grande, tra Rialto e l'Accademia, Palazzo Balbi rappresenta un punto di snodo fondamentale nell'evoluzione dell'architettura veneziana, segnando il passaggio dalle forme classicheggianti a quelle del primo barocco. Secondo la tradizione, fu Nicolò Balbi a commissionarne la costruzione nel 1582, offese da un affronto subito nel suo alloggio in affitto. Il progetto è attribuito ad Alessandro Vittoria, noto architetto e scultore. Nel tempo, il palazzo ha ospitato importanti personalità e istituzioni: nel 1887 fu acquistato da Michelangelo Guggenheim, che vi insediò laboratori per le arti industriali e una celebre collezione d'antiquariato; nel 1925 divenne sede della Società Adriatica di Elettricità e, infine, fu acquistata dalla Regione del Veneto nel 1971. Dopo un accurato restauro, oggi è la sede della Giunta regionale e del Presidente. La visita, eccezionalmente aperta al pubblico, inizierà nella piccola corte interna e proseguirà attraverso l'androne monumentale fino al primo piano nobile, dove si trovano splendidi affreschi di Jacomo Guarana, allievo di Giambattista Tiepolo, un raro strappo d'affresco di Paolo Veronese e antichi mappamondi. Le stanze di rappresentanza si affacciano sul Canal Grande, ricche di arredi settecenteschi e preziose pareti damascate, accolgono oggi visite ufficiali e incontri istituzionali. Al secondo piano nobile si visiterà infine la sala dove si delibera la Giunta regionale.

Padova, Casa dell'Angelo. Ingresso esclusivo per gli iscritti FAI