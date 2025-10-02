  1. Home
Giornata nazionale dei locali storici 2025: un viaggio fra i tesori italiani

Dalle sale affrescate di Torino ai caffè liberty di Cosenza, sabato 4 ottobre si (ri)scoprono sapori, tradizioni e luoghi che raccontano l’Italia più autentica

di Redazione Itinerari
2 ottobre 2025
Camminando per le strade d’Italia, tra piazze antiche e scorci nascosti, si percepisce un filo invisibile che unisce passato e presente: sono i locali storici, custodi di storie di città, di persone e di gusti che hanno attraversato secoli.

La Giornata nazionale dei locali storici d’Italia, in programma per il 4 ottobre 2025, consente di varcare le loro porte, immergendosi in atmosfere uniche, assaporando piatti che parlano di tradizione e ascoltando racconti che intrecciano cultura e memoria viva.

I locali storici nelle città italiane

Da Torino a Cosenza, ogni città offre un pezzo unico di storia. Nel cuore del capoluogo del Piemonte, il Ristorante Del Cambio accoglie chi desidera percorrere le sale dove intellettuali e artisti hanno trovato ispirazione, respirando l’eleganza del 1757 attraverso ogni lampadario e affresco.

Mentre a Venezia si può varcare la la soglia del Caffè Florian per fermarsi tra arredi antichi e profumi di caffè appena tostato, in modo da percepire la vita di secoli che continua a raccontarsi.

Bologna invita a scoprire il Grand Hotel Majestic “già Baglioni”, dove gli eleganti saloni narrano di viaggiatori illustri e scrittori, e in cui la cucina e i dettagli d’epoca creano un’esperienza che unisce passato e presente. A Pisa ad aprire le porte è il Royal Victoria Hotel, fondato nel 1837, con una vista sull’Arno che accompagna un racconto di ospitalità centenaria e di atmosfere che parlano di città e fiumi.

Poi Napoli con il Gran Caffè Gambrinus, luogo che pulsa di vita tra le sue sale, in cui letterati e artisti hanno incrociato sguardi e idee, e dove assaporare un caffè significa immergersi nella cultura partenopea. Il Gran Caffè Renzelli di Cosenza svela invece il fascino liberty e la storia familiare che lo rende unico in Calabria, mentre a Perugia la Pasticceria Sandri intreccia dolcezza e memoria tra generazioni di pasticceri.

Ogni locale è un piccolo viaggio, un modo per percepire l’anima di una città attraverso il gusto, i colori e le storie che continuano a vivere tra i muri e le sale.

Informazioni utili

La Giornata Nazionale dei Locali Storici offre la possibilità di attraversare i secoli senza muoversi dalla sedia di un caffè o dal tavolo di un ristorante. Molti locali organizzano visite guidate e degustazioni, alcune gratuite, altre a prezzo ridotto, ma per non perdere nulla conviene consultare il programma ufficiale dell’Associazione Locali Storici.

Non mancano spazi che riservano esperienze più esclusive o degustazioni a posti limitati: avere le informazioni giuste aiuta a pianificare il percorso. Indossare abiti comodi e concedersi il tempo per osservare gli arredi, i dettagli architettonici e i profumi della cucina rende la visita un piccolo viaggio nel tempo. 

