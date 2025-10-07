Giornata nazionale del camminare 2025: a piedi per riscoprire l’Italia

Sabato 11 e domenica 12 ottobre torna la Giornata nazionale del camminare, promossa da FederTrek, per invitare tutti a rallentare e a godersi i territori italiani con calma. Camminare non è solo un gesto salutare per corpo e mente, ma anche un modo per staccare dalla frenesia quotidiana e scoprire angoli nascosti, vecchi sentieri dimenticati o scorci sorprendenti.

Che sia in città, tra vicoli e piazze storiche, o immersi nella natura, tra boschi e colline, ogni passo diventa un’occasione per apprezzare ciò che spesso sfugge alla fretta della vita moderna. Lasciare l’auto a casa e scegliere i piedi come mezzo di trasporto significa anche fare un gesto concreto di sostenibilità.

Itinerari da non perdere: tra borghi, natura e storia

Le proposte coprono tutta Italia e offrono esperienze diverse: nel Lazio si cammina tra alberi secolari e panorami sulle colline della Faggeta di Bassano, a pochi chilometri da Roma, o si esplorano quartieri meno conosciuti della Capitale come la Balduina. In Abruzzo, i sentieri della transumanza e i borghi montani come Rocca Calascio e Rocca di Mezzo raccontano storie antiche, mentre le Grotte di Stiffe offrono paesaggi naturali spettacolari.

In Toscana la Walking Francigena Ultramarathon sfida gli appassionati di lunga distanza, e in Sardegna passeggiate tra boschi e paesi permettono di assaporare sapori locali e tradizioni. Tra Vercelli e Novara si scoprono invece i percorsi delle Mondine, con cascine, pievi e castelli, unendo storia, cultura e gastronomia.

Per chi cerca percorsi più lunghi e immersivi, la Via Francigena e la Via del Sale regalano giorni interi di cammino tra borghi medievali, boschi e panorami marini, mentre i pellegrinaggi come il Cammino di San Benedetto, da Norcia a Montecassino, combinano natura e spiritualità. Percorsi ad anello come il Cammino dei Briganti, vicino Tagliacozzo, permettono di immergersi in storie di confine tra Abruzzo e Lazio, tra leggende e paesaggi incontaminati.

Camminare come stile di vita

La Giornata del Camminare non è solo un evento, ma un invito a riscoprire la lentezza come valore. Camminare significa osservare, sentire, gustare: respirare l’aria dei boschi, ammirare panorami mozzafiato, assaporare i prodotti locali e scoprire la cultura dei territori.

È un turismo lento e consapevole, in cui ogni passo racconta una storia, dal percorso religioso al cammino enogastronomico, dalle vie del vino ai sentieri storici. Anche partecipare in autonomia permette di vivere l’Italia fuori dai circuiti più battuti, apprezzando borghi, campagne e percorsi storici con occhi nuovi.

Alla fine, ogni cammino insegna che la bellezza sta nella calma, nell’attenzione ai dettagli e nella possibilità di prendersi il tempo per vivere davvero il luogo in cui ci si trova. Un passo dopo l’altro, si riscopre il piacere di camminare, rallentare e assaporare la vita.