Gioiello romanico in tipica pietra bianca

Dalla sua posizione privilegiata a picco sul mare, la Chiesa di Santa Maria di Portonovo accoglie i visitatori nel suo semplice ma raffinato stile architettonico, gioiello dell’arte romanica. Realizzata con la tipica pietra bianca del Conero, fu probabilmente costruita sui resti di un’antica abbazia benedettina dell’anno Mille, sfruttando la naturale atmosfera di raccoglimento e spiritualità che il luogo suggerisce. Restaurata e riaperta al culto alla fine del secolo scorso, è oggi utilizzata per concerti musicali: per lo più viene sfruttato lo spazio antistante la facciata, con l’esibizione di artisti e musicisti di fama internazionale.

Entrando invece all’interno, rapisce l’attenzione la pavimentazione originaria in pietra gialla e cotto consumata dal secolare calpestio dei monaci. Presente da oltre seicento anni è raggiungibile con una piacevole passeggiata nella natura.

C.G.