Gardaland Stars Night: sabato 6 settembre la festa di fine estate, ballando con le stelle della consolle

Stars night, la notte delle stelle, è la festa di fine estate di Gardaland. Protagonista assoluto della serata del 6 settembre sarà Willy William, superstar globale della dance con hit planetarie come Mi Gente (oltre 3 miliardi di views su YouTube, entrata nello Spotify Billions Club e scelta da Barack Obama come “canzone dell’anno”), collaborazioni con icone mondiali quali J Balvin, Beyoncé, David Guetta e Steve Aoki, e con il suo ultimo successo Trompeta, già disco di platino in diversi Paesi.

Dopo il suo debutto italiano nel 2022, l’artista torna live nel nostro Paese proprio sul palco di Gardaland. Al suo fianco, una line-up tutta italiana che rappresenta il meglio della scena club e festival internazionale: Luca Lazza, Marco Carpentieri, Nicola Fasano, Oltre all’intramontabile Albertino, vera leggenda del DJing capace di far ballare intere generazioni con set che intrecciano grandi classici e nuove sonorità urban ed elettroniche. Legoland Water Park, il parco acquatico di Gardaland, invece, rimarrà aperto fino al 14 settembre.

Gardaland Stars Night, il programma

Nel cuore dei festeggiamenti per il suo 50esimo anniversario, Gardaland Resort sabato 6 settembre trasformerà il Parco in una gigantesca arena a cielo aperto tra dj set, performance live del corpo di ballo di Gardaland, show acrobatici e laser show con l’imponente palco allestito in piazza Jumanji su cui svetteranno un grande astronauta e un intero mondo. Protagonista sarà Willy William, uno dei migliori dj francesi al mondo, insieme a David Guetta, con il quale ha realizzato la hit estiva 2025 Cuentale, con la partecipazione anche della superstar latina Nicky Jam. La serata è tutta da ballare: la serata, infatti, prenderà il via già dalle ore 18:30 con il dj Luca Lazza, anima dell’etichetta Love & Beats, con le sue sonorità house e tech house ha fatto ballare i club di tutta Europa. Insieme a lui, la voce ufficiale dell’evento, la vocalist Francesca Toffanin: energia pura, carisma e connessione autentica con il pubblico. Performer e speaker radiofonica, trasforma ogni palco in un’esperienza indimenticabile, creando legami veri con chi l’ascolta. Il suo stile unico, dolce e potente insieme, rende ogni show un mix perfetto di atmosfera, emozione e spettacolo.

Albertino, simbolo cultura dance italiana

Uno dei momenti clou della serata, la presenza di Albertino, non solo un DJ, ma un vero simbolo della cultura dance italiana oltre che leggenda radiofonica: la sua voce e i suoi set hanno segnato un’epoca su Radio Deejay e oggi, da direttore artistico di Radio m2o, continua a innovare e far ballare l’Italia. Con la sua performance, porterà sul palco di Gardaland una selezione di hit che spazia dai grandi classici alle nuove sonorità urban ed elettroniche, confermandosi protagonista assoluto della scena. La carica musicale sarà assicurata anche da una selezione di top DJ italiani tra i più apprezzati nei club e nei festival internazionali: Marco Carpentieri, che da anni domina la scena club nazionale, registrando il tutto esaurito a ogni sua performance, e Nicola Fasano, producer di fama mondiale, autore di 75 Brazil Street, che raggiunge le vette di oltre 30 Paesi e sbanca negli Stati Uniti, dove riceve prestigiosi riconoscimenti.

Gardaland, autunno 2025

Dal 13 settembre torna Gardaland Oktoberfest, un omaggio alla celebre tradizione tedesca: due settimane di musica folk, birra, pretzel e allegria in perfetto stile bavarese. I viali saranno vestiti a festa con decorazioni bianco-azzurre, ghirlande, alberi della cuccagna, tavolate in legno e chioschi tematici. Seguirà poi , ad ottobre, la magia di Halloween.