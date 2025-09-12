Gardaland Oktoberfest, spettacoli a tema e intrattenimento: il parco divertimenti diventa una festa bavarese

Gardaland porta in Italia il fascino dell’Oktoberfest con un evento che mescola scenografie bavaresi, spettacoli a tema e intrattenimento per grandi e piccoli. Tra carri decorati, marching band, specialità tipiche e mascotte in costume, l’autunno inizia con un brindisi nel cuore del più famoso parco divertimenti italiano.

Un’atmosfera bavarese sul Garda

Dal 13 al 29 settembre 2025, varcare i cancelli di Gardaland significherà ritrovarsi in una Monaco in miniatura. Il parco sarà decorato con bandiere bianche e azzurre, ghirlande floreali e tavolate in legno che ricreano l’atmosfera dei tradizionali biergarten tedeschi. Nei chioschi e nei ristoranti a tema si potranno gustare piatti tipici come wurstel, stinchi di maiale, crauti, strudel e naturalmente bretzel, il tutto accompagnato da fiumi di birra serviti in autentici boccali. Per chi non beve alcolici, non mancheranno proposte alternative, dalle bibite artigianali ai menù per bambini.

La cerimonia della botte gigante

Il momento più atteso di ogni giornata sarà il Welcome Show, dove una grande botte posizionata nei pressi dell’ingresso del parco viene “spillata” al termine dell’immancabile countdown. In quell’istante coriandoli e stelle filanti dorati simulano una cascata di birra, dando ufficialmente inizio alla festa. È un rito scenografico che cattura l’attenzione dei visitatori e trasforma l’ingresso in un vero palcoscenico. Da quel momento in poi, musica e spettacoli accompagnano l’esperienza tra le attrazioni del parco.

Spettacoli e divertimento per tutti

Il programma dell’Oktoberfest di Gardaland è pensato per coinvolgere tutte le età. Le strade del parco saranno animate dalla Kapuziner Bier Band, che proporrà marce e canzoni popolari tedesche, mentre spettacoli itineranti come “Alle Zusammen… Prosit" porteranno brindisi collettivi e sketch comici. Sul palco di Piazza Jumanji andranno in scena performance folcloristiche con costumi tradizionali e balli tipici, mentre tra le novità del 2025 spicca lo show “OktoberWEST”, guidato dalla travolgente Frau Oktavina e dai suoi cugini, tra danze, gag e musica bavarese. Non mancherà naturalmente Prezzemolo, la mascotte del parco, che per l’occasione indosserà il tipico Lederhosen e poserà per foto e selfie con i visitatori.

Divertimento che continua sulle attrazioni

L’Oktoberfest non sostituisce ma arricchisce l’offerta del parco: tutte le principali attrazioni di Gardaland rimarranno aperte, dalle montagne russe come Oblivion e Raptor alle esperienze acquatiche come Jungle Rapids o Colorado Boat. L’atmosfera bavarese accompagnerà quindi anche i momenti di pura adrenalina, rendendo unica la visita. Nei weekend l’orario di apertura sarà prolungato fino a sera, permettendo di vivere lo spettacolo di Gardaland Oktoberfest anche in notturna.