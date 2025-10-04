Funghi castagne e selvaggina i protagonisti

L’autunno in Val Masino profuma di tradizione e gusto. Torna la rassegna enogastronomica Sapori d’Autunno 2025, un viaggio tra i sapori tipici della stagione. Tre weekend dedicati ai tesori del territorio. Il 18 e 19 ottobre i protagonisti saranno i funghi. Il 25 e il 26 ottobre toccherà alla selvaggina mentre l’1 e il 2 novembre ci si riscalderà con le castagne. Un appuntamento imperdibile per chi ama la natura, la convivialità e la buona cucina. Emozioni autentiche tra piatti tipici, paesaggi mozzafiato e atmosfere autunnali indimenticabili.