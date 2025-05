Fumetti, che passione: a Catanzaro la seconda edizione del festival Nuvola

I fumetti ormai sono una passione che non conosce età: amati dai più piccoli, sono spesso motivo di dolce nostalgia anche per gli adulti. E proprio per creare uno spazio felice dedicato ai fumetti, è nato lo scorso anno il festival ‘Nuvola’, che in questi giorni è in svolgimento a Catanzaro, per la sua seconda edizione.

Il progetto Nuvola

Nuvola è un progetto del Comune di Catanzaro, affidato alla direzione artistica di Venti d'autore, organizzato dalla Fondazione Politeama e realizzato con la collaborazione e il sostegno dell'Accademia di Belle Arti di Catanzaro e della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo. Mostre, talk e incontri con gli autori, cinema, pedagogia del fumetto e la seconda edizione del Premio ‘Gianni De Luca’, si terranno in location d'eccezione: il chiostro del Complesso Monumentale del San Giovanni, il Palazzo della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo, Palazzo De Nobili, sede dell'amministrazione comunale, la biblioteca comunale De Nobili.

Un progetto dedicato e realizzato nella città di Catanzaro che si ispira a modelli internazionali di rassegne d’arte e fumetto, con una struttura semirigida che spazia dalle mostre agli incontri con gli autori, dalla pedagogia del fumetto all’intrattenimento pop.

Gli incontri di ‘Fumetti In-Chiostro’

Fra le iniziative più interessanti del festival, da segnalare la rassegna di incontri con gli autori in programma dal 23 al 25 maggio presso il Chiostro del Complesso monumentale del San Giovanni dove sarà allestito un ledwall 4x2. Racconti, visioni e confronti alla scoperta della Bellezza dei Segni. I talk vedranno alternarsi artisti, sceneggiatori, scrittori e giornalisti di fama nazionale e internazionale, insieme a giovani emergenti che dalla Calabria guardano al mondo nel segno dell'arte fumettistica.

Tra gli ospiti della rassegna, la senatrice Enza Rando, il giornalista del Quotidiano Nazionale Simone Arminio, la procuratrice Graziella Viscomi e poi i grandi autori come David Lloyd (venerdì 23 maggio al Cinema Comunale è in programma la proiezione del film cult ispirato alla sua opera, che sarà preceduta da un talk in compagnia di Lloyd). Un’occasione imperdibile per conoscere l’autore e riscoprire questo capolavoro. Lloyd, co-autore di V for Vendetta, per la prima volta a Catanzaro racconterà la nascita e i retroscena di un fumetto diventato simbolo di ribellione e libertà.

Laboratori, mostre e live drawing

Grande attenzione viene data anche al format dedicato alla pedagogia del fumetto, uno spazio speciale pensato per le scuole e i più piccoli. Laboratori creativi in Villa Margherita e nella Biblioteca De Nobili permetteranno ai giovani partecipanti di approfondire le tecniche narrative e scoprire nuove forme espressive, imparando divertendosi grazie al potere educativo delle storie disegnate. Tra gli ospiti Luca Scornaienchi, Vincenzo Filosa e Michela De Domenico.

Un altro momento importante è quello del ‘Villaggio della Nuvola’, ospitato nell'incantevole cornice di Villa Margherita. Qui, tra stand di case editrici di settore che celebrano manga, graphic novel e fumetti, gli ospiti avranno l'occasione di esplorare mondi colorati e sorprendenti, incontrando da vicino autori, illustratori e artisti che si esibiranno in live drawing, firmacopie e sessioni dedicate ai fan. In questo villaggio, l'atmosfera prenderà vita con suggestioni ispirate a Naruto e One Piece, giochi coinvolgenti per tutti, esperienze culinarie originali e imperdibili momenti di puro intrattenimento con il Cosplay Contest, Joka "al Tesoro" Calabria, la caccia al tesoro a cura dell'associazione Joka Calabria e il Dj set “a fumetti”.

Domenica sarà poi la volta del format dedicato agli appassionati di giochi da tavolo, a cura dell'associazione Antro del Troll che domenica 25 maggio sarà ospitato nelle stanze del municipio di Palazzo De Nobili. Infine, il 30 maggio a conclusione del Nuvola Expo, è in programma il finissage della mostra. Istituito nel 2024, durante la prima edizione di Nuvola Festival, il premio dedicato al grande Gianni De Luca torna anche nel 2025 con un appuntamento imperdibile in biblioteca De Nobili, alla presenza della figlia del compianto maestro, Laura De Luca, e di tanti altri ospiti.