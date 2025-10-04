‘Frantoi Aperti’ per degustare l’olio Dop

Nel periodo autunnale l’olio svolge un ruolo fondamentale per il Trentino, soprattutto nel corso del tradizionale evento dedicato ai Frantoi Aperti, che ogni anno accolgono migliaia di persone il primo e il 2 novembre nell’Alto Garda, attorno alla sponda trentina del lago.

Dalla spremitura delle olive si ricava, infatti, un pregiatissimo olio Dop, che si caratterizza per essere l’olio extravergine di oliva più a nord del mondo. Ciò che permette da duemila anni la vita degli ulivi in questa parte di Trentino è il vento.

Non a caso, la peculiarità del clima mediterraneo del Garda è garantita da due venti in particolare: l’Ora e il Pelèr. Si tratta di venti quotidiani e puntuali come un orologio, ben noti anche ai molti appassionati di sport velici, che solcano con tavole e derive le acque del lago.

Qui a novembre il Trentino offre un’occasione unica per visitare i frantoi del territorio, aperti nelle giornate del primo e del 2 novembre: un momento speciale per dialogare, annusare e degustare l’olio extravergine di oliva ivi prodotto, provando nuovi abbinamenti con delizie locali. Sarà possibile svolgere interessanti visite guidate e partecipare a degustazioni che proporranno esperienze particolari.

Ad esempio, si potrà percorrere il sentiero tematico che, attraverso i paesaggi dell’olivaia storica, accompagna i visitatori alla scoperta dell’affascinante mondo dell’olivo. Si parte dal centro storico di Arco, tra pittoreschi palazzi e stretti vicoli lastricati, per procedere poi nella zona a nord-ovest della cittadina.

Il Sentiero dell’Olivo ha una lunghezza di 7,5 chilometri e si percorre in circa 3 ore, con un dislivello di 300 metri; lungo il tragitto si incontrano installazioni sensoriali, pannelli didattici, arredi, postazioni interattive e ovviamente un’adeguata segnaletica. Per informazioni cliccare su www.gardatrentino.it

