Filosofi lungo l’Oglio. Ecco l’edizione numero venti

Torna il Festival Filosofi lungo l’Oglio, kermesse culturale che prevede incontri, conferenze e dibattiti con filosofi, studiosi e intellettuali sotto la direzione scientifica della professoressa e filosofa levinasiana Francesca Nodari. Giunto quest’anno alla XX edizione, il Festival proporrà fino al 25 luglio un ricco calendario di eventi per riflettere attorno al tema “Esistere”. Saranno 31 gli appuntamenti previsti nelle 23 municipalità lungo il fiume Oglio tra le province di Brescia, Bergamo e Cremona. Tra gli ospiti attesi: Franco Arminio, Haim Baharier, Miguel Benasayag, Enzo Bianchi, Danielle Cohen-Levinas, Roberta De Monticelli, Umberto Galimberti, Isabella Guanzini, Michaël Lévinas, Stefano Mancuso, Elisabetta Moro, Maria Rita Parsi, Massimo Recalcati, Francesca Rigotti, Gabriella Turnaturi.

L’edizione di quest’anno è dedicata al tema Esistere, inteso non solo come condizione, ma come scelta consapevole e impegno attivo nel mondo contemporaneo. Il Festival spazia dalle lezioni magistrali alle passeggiate filosofiche, includendo un concerto e la proiezione di un documentario in occasione delle celebrazioni del ventennale del Festival, in un susseguirsi di appuntamenti pensati per attrarre un pubblico eterogeneo, per età e provenienza.