Festa del Bosco. Così si vivono le tradizioni degli artigiani

Tempo di autunno, foliage, voglia di passeggiate, ma anche di tiepidi pomeriggi passati in casa a fare merenda. Anche in Umbria ci si prepara a festeggiare il cambio di stagione e fra gli eventi ci sono Frantoi Aperti e la Festa del Bosco di Montone.

Frantoi Aperti si svolgerà dal 18 ottobre al 16 novembre, offrendo un mese di iniziative legate all’olio di qualità per l’intera famiglia. In agenda sono previsti eventi, laboratori, appuntamenti e incontri dedicati anche ai più piccoli.

In provincia di Perugia invece l’appuntamento sarà con la Festa del Bosco di Montone, in calendario dal 30 ottobre al 2 novembre. Nel borgo storico andrà in scena un’iniziativa dal tipico sapore autunnale che porterà i partecipanti alla scoperta di terre bellissime. Imperdibili saranno la Navetta del Bosco, le letture animate e gli spettacoli per bambini. Sarà l’occasione anche per andare alla scoperta dei prodotti del bosco e del sottobosco. Ma anche di tanto artigianato locale, ricami, utensili in ferro battuto, suppellettili in legno intarsiato e ceramiche artistiche. Saranno presenti più di settanta espositori; si potranno trovare, assaggiare e acquistare le prelibatezze della gastronomia locale, dolci fatti in casa, caldarroste fumanti e vini novelli di qualità.