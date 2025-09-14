Festa del Bacalà alla Vicentina: Sandrigo celebra il piatto iconico scoperto grazie a un naufragio

Tutto è pronto per la 38esima edizione della Festa del Bacalà alla Vicentina in programma dal 18 al 29 settembre a Sandrigo, in provincia di Vicenza.

Organizzata dalla Pro Loco con la partecipazione della Confraternita del Bacalà alla Vicentina, il patrocinio del Comune e della Regione Veneto, la kermesse gastronomica propone un calendario di eventi con un unico protagonista: il bacalà arrivato per la prima volta nel vicentino nel lontano 1431 quando Pietro Querini che ritornando in patria dopo un naufragio a Røst, nell'arcipelago norvegese delle isole Lofoten portò con sé il merluzzo che gli abitanti dell’isola seccavano all'aria per mesi, facendolo diventare duro come un bastone.

Quel bacalà è diventato un'eccellenza che viene celebrata ogni anno con la Festa del Bacalà. Oltre ai classici piatti a base di stoccafisso, come il bacalà alla vicentina e il bacalà mantecato, si possono gustare risotti d'autore, creazioni gourmet e abbinamenti inediti con vini del territorio.

Il calendario degli appuntamenti

La Festa del Bacalà alla Vicentina, in programma dal 18 al 29 settembre, è ricca di appuntamenti tra cui spiccano due eventi gastronomici che daranno inizio alla rassegna Bacco & Bacalà, previsto per la giornata di domenica 14 settembre e il Gran Galà del Bacalà, che si terrà la sera di martedì 16 settembre. Lunedì 22 settembre invece verrà riproposto Riso… TiAmo, la seconda edizione dell'evento a numero chiuso dedicato alla degustazione di quattro risotti gourmet, tra cui quello al bacalà. Ci saranno mostre, spettacoli, intrattenimenti per bambini e i mercatini che affiancheranno l'ampia proposta culinaria dell’area gastronomica in Parco 3000. Il protagonista sarà sempre il bacalà alla vicentina preparato secondo la ricetta tradizionale custodita dalla Confraternita del Bacalà con lo Stoccafisso di Lofoten IGP, che sarà accompagnato da specialità come gli gnocchi, i bigoli al torcio, la pizza gourmet e la novità dell’anno: i ravioli al bacalà. In menù ci sono anche alternative per bambini, vegetariani e celiaci. In abbinamento, i vini del territorio firmati Cantina Beato Bartolomeo, Tenuta Natalina Grandi, Mancassola Vini e i formaggi di Lattebusche.

Oltre agli eventi gastronomici, ci saranno anche appuntamenti culturali come la mostra collettiva "Ricordi Sbiaditi", che ospiterà le opere di diciotto artisti veneti, di nascita o di adozione, nelle sale di Villa Sesso Schiavo a Sandrigo. La rassegna, curata da Ugo Bianco e patrocinata dalla Regione Veneto, dal Comune di Sandrigo e dalla Pro Loco, è ispirata al tema del ricordo. L’inaugurazione si terrà lunedì 22 settembre alle 15.30, alla presenza degli artisti. L’ingresso è libero, con orari da lunedì a sabato dalle 15.30 alle 19.30, mentre la domenica l’esposizione sarà aperta al mattino, dalle 9.30 alle 12, fino a venerdì 3 ottobre.

Un momento della festa

Per valorizzare e approfondire la storia del bacalà alla vicentina, oltre che il legame tra Norvegia e Veneto, la Pro Sandrigo ha creato il podcast Bacalà Stories, il viaggio del gusto da Røst a Sandrigo grazie ad un naufragio: una narrazione in cinque episodi che racconta la figura di Pietro Querini, i metodi di pesca e preparazione dello stoccafisso di Lofoten, l’influenza culturale e gastronomica del bacalà alla vicentina sulla cucina veneta, la ricetta originale e le prospettive di questo piatto simbolo. Il podcast è disponibile sui canali YouTube e Spotify di Pro Sandrigo.

Degustazioni e mixology

L'appuntamento Bacco & Bacalà si terrà domenica 14 settembre in Villa Mascotto e anticipa la kermesse con vini, cocktail, piatti a base di Stoccafisso di Lofoten Igp. L’undicesima edizione introduce un format nuovo che alterna degustazione ad approfondimenti dedicati alla mixology in abbinamento a pietanze con lo Stoccafisso di Lofoten Igp.

La rassegna aprirà le porte alle ore 12.30 con la possibilità di acquistare in prevendita un pacchetto speciale per il pranzo. Nel parco e sotto i portici di Villa Mascotto si potrà sorseggiare deliziosi cocktail e scoprire gli spumanti e i vini bianchi delle numerose aziende vitivinicole aderenti all’iniziativa, tra cui spiccano Tenuta Natalina Grandi, Tenuta Mancassola e Cantina Beato Bartolomeo di Breganze, realtà partner dell’evento.

In questa nuova edizione Bacco & Bacalà ci saranno due masterclass: la prima Bacalà o'clock, l'aperitivo alternativo a Sandrigo che inizierà alle ore 12.00, la seconda Stock-tail: il gusto delle combinazioni, invece, alle 18.30. Entrambe saranno guidate da Francesco Bruno Fadda, direttore editoriale di The Over Magazine e curatore della guida Spirito Autoctono, e dalla giornalista Lara De Luna. Si tratta di due laboratori che sdoganeranno l’abbinamento cibo-cocktail presentando tre miscelati accompagnati da altrettanti cicchetti con il bacalà. Per chi desidera partecipare alla degustazione il costo è di 25 euro per persona, i biglietti sono già disponibili online fino esaurimento posti.

La proposta gastronomica prevede un tris di cicchetti a base di Stoccafisso di Lofoten Igp o gli gnocchi di Posina, nella versione classica o abbinati al bacalà. La Confraternita del Folpo di Noventa Padovana e il Club Sandwich Del Doge di Jesolo (Venezia) invece accontenteranno gli amanti dello street food con hamburger e club sandwich, nella variante classica o con il bacalà. A questi piatti si aggiungeranno la porchetta della Pro Loco di Zugliano, lo scartosso di Avannotti De.Co. della Pro Loco di Bolzano Vicentino, i formaggi della cooperativa Lattebusche e la carne cruda di altissima qualità della Confraternita della battuta al coltello. Per vivere l’esperienza anche in modalità aperitivo, a partire dalle ore 17.00, Bacco & Bacalà sarà accessibile con ingresso libero e consumazione.

L’evento è sostenuto da Fondazione Banca Popolare di Marostica Volksbank con una finalità sociale: il ricavato dell’iniziativa servirà a sostenere l’ambizioso progetto di scambio culturale giovanile Note sulla Via Querinissima, un’opera musicale tra orchestre giovanili lungo il percorso storico culturale di Pietro Querini in collaborazione con l’IC Zanella di Sandrigo e il Comune di Sandrigo.

Note sulla via Querissima

L'edizione di quest’anno propone anche evento speciale che unisce giovani talenti, arte e memoria storica. Mercoledì 24 settembre alle ore 20.30 nella Piazza SS. Filippo e Giacomo di Sandrigo andrà in scena l’opera musicale Note sulla Via Querinissima, composta da Alberto La Rocca ed eseguita da quasi cento studenti delle scuole “Giacomo Zanella” di Sandrigo e Musikmittelschule di Axams, in Austria.

Il concerto, gratuito e aperto a tutti, conclude la prima di otto tappe dell’omonimo progetto di scambio culturale lungo alcune delle mete della Via Querinissima, nato da un’idea condivisa tra l’Istituto G. Zanella, la Pro Sandrigo e il Comune di Sandrigo, e sostenuto da aziende del territorio e dalla Fondazione Banca Popolare di Marostica Volksbank. Durante l’esibizione, il fumettista Paolo Cossi realizzerà un live drawing di alcune tavole tratte dalla sua graphic novel dedicata alla figura di Pietro Querini. L’opera a fumetti sarà presentata in anteprima martedì 23 settembre alle ore 20.30 alla Biblioteca di Sandrigo, in un evento organizzato in collaborazione con Unpli Vicenza e con il contributo della Regione Veneto.