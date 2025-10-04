‘Fata Morgana: memorie dall’invisibile’. L’esposizione

Fondazione Nicola Trussardi e Palazzo Morando - Costume Moda Immagine presentano la mostra Fata Morgana: memorie dall’invisibile. Ideata e prodotta dalla Fondazione Nicola Trussardi per Palazzo Morando - Costume Moda Immagine, è a cura di Massimiliano Gioni, Daniel Birnbaum e Marta Papini e resterà aperta fino al 30 novembre. L’esposizione è pensata dalla Fondazione Nicola Trussardi appositamente per gli spazi di Palazzo Morando, sede museale dedicata alla storia della città di Milano e residenza della Contessa Lydia Caprara Morando Attendolo Bolognini (Alessandria d’Egitto, 1876 - Vedano al Lambro, Monza Brianza, 1945), che tra Otto e Novecento raccolse una vasta biblioteca su temi occultistici, spiritici e alchemici, oggi custoditi all’Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana.