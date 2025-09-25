EmiliaFoodFest: a Carpi si celebra l’eccellenza culinaria tra Disfida del cappelletto e Champions League delle tagliatelle

E' un viaggio di gusto nella Food Valley la quarta edizione di EmiliaFoodFest che si terrà dal 26 al 28 settembre 2025 nel centro storico di Carpi (Modena).

Un fine settimana interamente dedicato ai sapori e alle tradizioni della Via Emilia, un'occasione per scoprire e degustare le eccellenze enogastronomiche regionali. L'appuntamento è in piazza dei Martiri, una delle più grandi piazze italiane, con produttori provenienti dalle province emiliano-romagnole, per far conoscere e degustare i sapori del territorio in un vero e proprio viaggio sensoriale.

Oltre agli stand dei produttori, è previsto un ricco calendario di eventi live gratuiti dedicati al pubblico, che include show-cooking, degustazioni guidate e convegni per conoscere l’arte e le tradizioni culinarie della regione. Nel palinsesto anche appuntamenti per i più piccoli, con incontri a loro dedicati, tra cui laboratori "mani in pasta" e giochi antichi, in compagnia della mascotte di EmiliaFoodFest: “Rina, la Rezdorina”.

In piazza Martiri davanti al teatro comunale sarà allestita la tensostruttura PalaPio, un'area eventi dove saranno ospitati show-cooking, disfide enogastronomiche, presentazioni letterarie, degustazioni guidate e premiazioni. Durante EmiliaFoodFest, le attività di ristorazione del territorio proporranno per tutta la settimana speciali menù a tema tutte da scoprire consultando la sezione dedicata sul sito del festival www.emiliafoodfest.it.

Degustazione di aceto balsamico

Non solo gusto e tradizioni, ma anche cultura: durante la tre giorni sarà possibile scoprire Carpi attraverso i suoi monumenti, la sua storia e le sue leggende con visite guidate realizzate ad hoc per l’occasione, per vivere un’esperienza a 360°. Il Festival è promosso da Cna Modena, con il contributo della Camera di Commercio di Modena, il contributo e il patrocinio del Comune di Carpi, patrocinato dalla Regione Emilia-Romagna, organizzato da SGP Grandi Eventi, Vettore Ufficiale Trenitalia Tper, in collaborazione con Il Convitto Nazionale Rinaldo Corso di Correggio.

Grandi nomi e premiazioni d'eccellenza

Da sempre EmiliaFoodFest 2025 non è solo il luogo in cui scoprire sapori e profumi del territorio, ma anche un palcoscenico d’eccezione per premiare le storie, i volti e le mani protagonisti della gastronomia emiliana e italiana nel mondo. Tra i momenti più attesi, sabato 27 settembre dalle 11 alle 12, la presenza dello chef Mattia Trabetti, giovane promessa del ristorante Alto di Fiorano, che riceverà il riconoscimento di EmiliaFoodFest per aver conseguito la sua prima Stella Michelin lo scorso anno. Lo chef preparerà la Coppa di Testa, uno dei piatti simbolo del suo menù Modena Safari, raccontando la sua personale visione che coniuga creatività e rispetto della materia prima. Seguirà Daniele Persegani, volto noto della televisione e specializzato nella cucina tradizionale emiliana con un tocco di modernità, che porterà in scena uno showcooking con protagonisti i maltagliati freschi al sugo di cannelloni e pancetta piacentina.

Sempre nella giornata di sabato 27 settembre (dalle 17 alle 18) Giancarlo Tavani, fondatore e anima della Trattoria Ai due platani di Coloreto, accompagnerà il pubblico in un viaggio alla scoperta dei tortelli di erbetta parmigiani guadagnandosi il riconoscimento di "Maestro della Pasta".

Il Festival ospiterà domenica 28 settembre dalle 11 alle 12 lo chef Luca Marchini, con una dimostrazione culinaria di un piatto che rende omaggio alla cultura emiliana valorizzando due basi essenziali in abbinamento con una delle materie prime d’eccellenza più apprezzate. In questo piatto integra la tecnica di una cultura asiatica riproponendola in un’usanza squisitamente italiana: il pane alla base della nostra cucina, il soffritto protagonista in ogni casa e il Parmigiano Reggiano come eccellenza secolare. L'intento della ricetta è stimolare il ricordo e l’emozione di un piatto semplice, eppure così potente nella sua origine.

Accanto agli appuntamenti culinari, saranno celebrate anche eccellenze e impegno sociale con importanti riconoscimenti. Il Premio Emilia Excellence 2025 sarà assegnato alla Cooperativa Agricola Brisighellese – Terra di Brisighella, realtà storica che da decenni rappresenta l’eccellenza nella produzione di olio d’oliva Dop diventato famoso in tutto il mondo per le sue particolari caratteristiche organolettiche e il suo carattere unico, oltre che frutto di un’antica tradizione e di un lavoro corale di oltre 300 soci olivicoltori.

Il Premio Giornalistico "Sandro Bellei", riservato al giornalista enogastronomico emiliano romagnolo distintosi per il suo contributo alla valorizzazione della cucina tradizionale e dei prodotti tipici del territorio, andrà a Enrico Chierici, alias Chichibio, da 30 anni esperto della Gazzetta di Parma, riviste specializzate e autore di libri di settore. Il Premio Emilia in the World 2025 sarà poi consegnato a Carlo Guaitoli, pianista e direttore artistico di fama internazionale, per aver contribuito orgogliosamente al Made in Italy nel mondo.

Per lunghi anni al fianco di Franco Battiato, con cui ha registrato venti dischi come pianista e direttore d’orchestra, ha collaborato con numerosi altri artisti. Infine il Premio Bontà 2025 verrà conferito a La Bella Sfilza, cooperativa impegnata nel sociale che promuove l’inclusione lavorativa di giovani con fragilità, dimostrando come il cibo possa essere strumento di solidarietà e speranza. Agli aspiranti ristoratori, dopo un periodo di formazione sotto la guida di chef Dario, La Bella Sfilza propone un regolare contratto di lavoro che prevede l’assunzione a tempo indeterminato, sulla base di orari e turni di lavoro per loro sostenibili.

Gli altri appuntamenti

Alla quarta edizione di EmiliaFoodFest si rinnoval l'AperiEmilia, il format dedicato alla mixology ispirata ai sapori del territorio. Dietro al bancone, barman e bartender emiliani proporranno cocktail originali creati con ingredienti locali della regione. Lorenzo Malavasi di Allosteria presenterà una ricetta che valorizza la Pera Nobile, presidio Slow Food, mentre Giovanni Caterino firmerà il 'Crostatosta', un mix deciso a base di Vecchia Romagna Etichetta Nera, saba e angostura. A chiudere i tre giorni del Festival sarà il “Mirarva”, pre-dinner cocktail del Salotto Regina di Sassuolo: una creazione di Mirco Zannoni che racconta il territorio attraverso un perfetto equilibrio di freschezza, morbidezza e note balsamiche.

Altro evento da non perdere è “Una storia di profumi e amore”, un racconto gastronomico che omaggia l’Acetaia Andreoli, realtà storica di Carpi oggi guidata da Romano e sua figlia Lella. Una tradizione familiare che attraversa generazioni e che custodisce il rito antico della produzione dell’aceto balsamico, simbolo del legame profondo con la terra e con il tempo. Dal dolce al salato: per l'occasione sarà realizzato un gusto di gelato ad hoc per EmiliaFoodFest da Gelateria Bloom di Modena, premiata anche quest’anno con i 3 coni della Guida Gambero Rosso. Invece Marisa Tognarelli, punto di riferimento per gli amanti del cioccolato farà assaggiare al pubblico del Festival le sue deliziose praline all’Aceto Balsamico dop.

Spazio anche alla tradizione più verace con "Gnocco a colazione”, che celebra uno dei simboli più amati della cucina emiliana. Proposto da una storica realtà modenese, il bar Tiffany, il gnocco fritto sarà protagonista in una versione autentica, preparato con impasto fresco e fritto. Al PalaPio il protagonista sarà l'erbazzone di Pavullo, che a differenza dell’erbazzone reggiano, è un dolce dalle origini misteriose descritte in una piccola pubblicazione da Rolando e Federica Montanini.

Tra gli stand in piazza Martiri i visitatori potranno infatti scoprire e gustare il Parmigiano Reggiano in diverse stagionature, ma anche la ricotta, il tosone, la pasta fresca fatta a mano, le tigelle, i formaggi di fossa, funghi e tartufi, e l’aceto balsamico tradizionale di Modena. E ancora, liquori e birre artigianali, caldarroste, castagne, piadine, panini e prodotti da forno della tradizione romagnola.

Accanto ai grandi classici emiliani, quest'anno ci sarà anche la presenza della Lombardia con casoncelli preparati secondo la ricetta tipica, ai salumi e ai formaggi d’alpeggio bergamasco, passando per la coppa, la pancetta, il salame e il culatello. Una vera contaminazione di eccellenze che racconta la ricchezza dei territori italiani

Sfide, memorie e tradizioni

Uno dei momenti più attesi dell''EmiliaFoodFest sono le competizioni culinarie che mettono a confronto l’abilità di cuochi, agriturismi e rezdore in un clima di festa e condivisione.

Disfide gastronomiche a EmiliaFoodFest

La Disfida degli Agriturismi che si terrà venerdì 26 settembre dalle 15 alle 16 vedrà protagoniste tre realtà del territorio: l’Agriturismo Opera 02, l’Agriturismo La Stumina e l’Agriturismo Fattoria Maria, che si cimenteranno nella preparazione del bensone, dolce tipico del territorio, sfidandosi sotto l'occhio attento di una giuria di esperti.

La Champions League delle Tagliatelle al Ragù torna sabato 27 settembre dalle 14 alle 15 con la ormula a eliminazione diretta: due semifinali e una finale in cui le maestre sfogline di sei diverse province emiliane romagnole metteranno a disposizione le loro abilità tecniche e culinarie sfidandosi a colpi di mattarello per conquistare l’ambito trofeo. Un confronto appassionato tra mani esperte, sotto la guida della maestra Rina Poletti, che accompagnerà il pubblico tra sapori, tecniche e racconti.

Non mancherà la Disfida del Cappelletto Carpigiano, sempre sabato ma dalle 17 alle 18, dedicata a uno dei simboli della cucina locale: tre rezdore si confronteranno nell'arte della pasta ripiena per aggiudicarsi il titolo de "Il miglior cappelletto di EmiliaFoodFest". In questo caso verrà valutata la coerenza con il disciplinare De.Co (Denominazione Comunale), la qualità del ripieno, della sfoglia oltre alla forma e alla dimensione.

Ci sarà anche la celebrazione di un primo piatto della tradizione emiliana, resa monumentale grazie alla Maxi Rosetta. Nella tensostruttura di Piazza Martiri le sfogline dell’Accademia della Sfoglia, guidate dalla “capitana” Rina Poletti, daranno vita a una grande opera a base di farina, acqua e sapere, trasformata in scultura gastronomica da ammirare fino alla fine delFestival.

Ma EmiliaFoodFest è anche occasione per valorizzare le De.C.O. (Denominazioni Comunali) del Comune di Carpi, prodotti che raccontano il legame profondo tra la gastronomia e la storia locale.Protagonisti saranno il cotechino crudo della Salumeria Beltrami, la mostarda fina del Ristorante L’Incontro, e la stria carpigiana dei forni Borelli e De Caroli, con degustazioni guidate per scoprirne storia e unicità.

Ampio spazio sarà dedicato ai più piccol grazie alla presenza di una ludoteca itinerante di giochi della tradizione popolare, allestita presso l’area kids di Piazza Martiri. Torna anche il laboratorio "Mani in pasta" a cura delle maestre sfogline dell'Associazione I Maccheroni al Pettine delle Valli Mirandolesi: qui dove adulti e bambini potranno cimentarsi nella produzione di maccheroni al pettine, senza punte, da portare a casa e gustare con il ragù. Completa il viaggio tra gusto e tradizione, l’esposizione a cura dell’associazione Vintage Tractors di Carpi, di trattori d’epoca per riscoprire le tradizioni del mondo contadino.