Ecco la Carovana. Natura e musica lungo il cammino di San Francesco

Nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, le foreste sacre dove il silenzio parla e gli alberi custodiscono storie antichissime, torna dal 18 al 20 luglio 2025 ’La Carovana’: il cammino esperienziale che unisce musica, natura e arte, lungo alcuni dei tratti più suggestivi che incrociano il cammino di San Francesco.

Nel 2025, a 800 anni dalla composizione del Cantico delle Creature, ’La Carovana’ si fa pellegrinaggio: un modo per interrogarsi sul proprio passo, sul senso del tempo, sull’arte come via di attraversamento del mondo. Da Passo della Calla fino al Santuario della Verna, il sentiero diventa pagina aperta, da scrivere con lo sguardo, il respiro, le emozioni.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Pratoveteri APS in collaborazione con Aboca Edizioni. Giunta alla sua seconda edizione, nasce nel 2024, come attività del festival Naturalmente Pianoforte e si distingue per la sua formula che unisce il cammino con incontri culturali e performance artistiche in spazi naturali. Guidati da Andrea Pellegrini (guida ambientale della Cooperativa Oros) e da Nicola Doni (praticante di Stone Balancing e coordinatore dell’iniziativa), i partecipanti vivranno esperienze immersive: concerti acustici, presentazioni di libri, osservazioni del cielo, laboratori di stone balancing e riconoscimento di erbe spontanee.

Tra gli ospiti la pianista Isabella Turso; gli autori di Aboca Edizioni: Franco Faggiani, giornalista e autore di Verso la libertà con un bagaglio leggero; Erika Maderna, saggista e storica della medicina antica, autrice di La memoria nelle mani. Storie, tradizioni e rituali delle levatrici; Giorgio Volpi, chimico e autore di La natura lo fa meglio (e prima). La Carovana non è un evento, ma un’esperienza da vivere. Un tempo lento da condividere, in cui riscoprire la forza del cammino, dell’ascolto, della presenza. Info su www.naturalmentepianoforte.it/carovana_2025