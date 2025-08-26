Easy Fish, il festival che racconta Lignano Sabbiadoro attraverso mare, entroterra e montagna

Quattro giorni all'insegna della cucina d’'autore, in cui il territorio si racconta attraverso le sue eccellenze gastronomiche, tra degustazioni, ospiti d’eccezione e showcooking. Da giovedì 4 a domenica 7 settembre 2025 torna a Lignano Sabbiadoro Easy Fish, il tradizionale Festival del pesce dell'alto Adriatico.

Giunto alla 9ª edizione di Easy Fish, il festival si svolgerà tra il Lungomare Trieste, il Beach Village e l’Ufficio Spiaggia 7. La manifestazione enogastronomica più attesa dell'estate friulana quest'anno propone anche tre serate tematiche dedicate al mare, all’entroterra e alla montagna del Friuli Venezia Giulia, per un viaggio culinario completo e originale tra sapori del territorio,

Easy Fish dom@Fabrice Gallina.

Ogni sera sarà possibile esplorare un 'volto' astronomico della regione, grazie alla partecipazione di alcuni tra i più apprezzati chef friulani, protagonisti di showcooking a più mani. A fare da filo conduttore delle serate sarà Fabrizio Nonis, in arte El Bekér, che dal 2015 guida la manifestazione come direttore artistico e presentatore. Gastronomo, produttore, volto televisivo e ambasciatore delle eccellenze del Friuli Venezia Giulia e per la candidatura della cucina Italiana a Patrimonio Unesco, Nonis ha trasformato Easy Fish in un appuntamento di riferimento per il pubblico e per gli chef di tutto il Nordest.

Il programma

La cerimonia inaugurale di Easy Fish si terrà giovedì 4 settembre alla presenza delle autorità istituzionali. Il palcoscenico del Beach Village si animerà con uno showcooking a otto mani dedicato al mare, con la partecipazione degli chef Alessandro Businaro (Da Boschet, Latisana), Egi e Mali Cepele (Mandi Osteria Friulana, Lignano Sabbiadoro), Mattia e Michele Vacca (Ricky Hostaria, Lignano Sabbiadoro) e Salvatore Sapienza (Giardino Mediterraneo, Lignano Sabbiadoro). La serata si concluderà con la performance culinaria dello chef Daniele Persegani.

Venerdì 5 settembre il protagonista sarà l'entroterra, rappresentato da quattro chef che porteranno sul palco sapori del territorio e la loro creatività: Andrea Fantini (Le Fucine Gourmet, Buttrio), Stefano Sacilotto (Sostansa, Pordenone), Marco Talamini (La Torre, Spilimbergo) ed Edoardo Zanelli (Riva Zanelli, Lignano Sabbiadoro). A seguire, lo showcooking di Andrea Mainardi in coppia con Giusi Battaglia, conosciuta come Giusina in Cucina.

Easy Fish dom@Fabrice Gallina.

Sabato 6 settembre, infine, toccherà alla montagna chiudere la kermesse con un altro showcooking a otto mani: Giacomo Della Pietra (Osteria Da Alvise, Sutrio), Umberto Salvo (Da Ivana e Secondo, Manazzons), Marco Menegon (Edelweiss, Piancavallo) e Stefano Buttazzoni (Il Grappolo d’Oro, Colle) offriranno un racconto gastronomico che celebra le tradizioni delle terre alte. A intrattenere il pubblico con l’ultimo showcooking sarà la chef Francesca Marsetti, sempre affiancata da Giusi Battaglia. La serata proseguirà con la musica jazz di GeGè Telesforo, che suonerà i brani del suo disco “Big Mama Lagacy”.

Domenica 7 settembre, giornata conclusiva con degustazioni alll’Enoteca Regionale e l’area Street Food. Anche quest’anno l'Enoteca Regionale sarà gestita dall’Associazione Italiana Sommelier del Friuli Venezia Giulia, a testimonianza di quanto il vino sia parte integrante dell’identità locale.

Non a caso è stata realizzata la Strada del Vino e dei Sapori del Friuli Venezia Giulia che attraversa tutta la regione, un percorso enogastronomico che valorizza il patrimonio vitivinicolo, agroalimentare e culturale del territorio, collegando idealmente la montagna alla costa, attraversando colline, fiumi, vigneti, pianure e il Carso. Un'unica strada che racchiude sei itinerari diversi per tradizioni, paesaggi, cantine e produttori locali. Lungo il tracciato si incontrano cantine, agriturismi, ristoranti e aziende agricole legate a prodotti tipici, selezionati per qualità e autenticità.

Easy Fish dom@Fabrice Gallina.

Infine, a Easy Fish saranno anche presenti l’area Street Food, che animerà il Lungomare Trieste con piatti a base di pesce e specialità della tradizione friulana, e l’Area Gourmet, per chi desidera vivere un’esperienza gastronomica più intima e raffinata, dove in ogni serata si potranno acquistare gli stessi piatti proposti dagli chef regionali che presentano le loro ricette sul palco della kermesse.