È pronta la nuova cabinovia. Latemar

Tutto è pronto per il Latemar Dolomites. Pampeago inaugurerà una cabinovia a 10 posti che sostituirà la storica seggiovia Latemar a 4 posti, attiva dal 1988. Costruita da Doppelmayr, la nuova infrastruttura sarà lunga 1.085 metri e collegherà la stazione a valle (1.760 metri) a quella a monte (2.015 metri), superando un dislivello di 255 metri in soli 4 minuti di risalita.

Con una capacità di trasporto di 2.700 persone all’ora, questo impianto rappresenta un salto di qualità in termini di comfort, efficienza e accessibilità per sciatori ed escursionisti.