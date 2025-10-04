Dove vedere la rarissima felce preistorica

La Valle delle Ferriere è una riserva naturale unica nel suo genere nella penisola Sorrentina, al centro nei Monti Lattari, vicino ad Amalfi. Conserva un microclima subtropicale e una ricca biodiversità, tra cui la rarissima felce preistorica Woodwardia Radicans. Il nome deriva dalle antiche ferriere e cartiere medievali, i cui resti sono visibili lungo il sentiero che attraversa il bosco lussureggiante e con cascate. La Valle è perfetta per il trekking e offre un’immersione nella natura incontaminata e nella storia.

