‘Dove portano i sogni’. Quelli di Quitadamo fino in Colombia e Giappone

Ma dove portano i sogni? Filippo Quitadamo - 29 anni, nato in Germania da genitori emigrati dal Sud poi rientrato adolescente a Pesaro - ha dato una sua risposta in un libro che porta lo stesso titolo e che non è solo un libro di viaggio, dei suoi ripetuti viaggi intorno al mondo i cui racconti sui social sono particolarmente seguiti, ma di riflessioni costanti su quello che significa e che in fondo lo fa diventare un libro su di noi, la nostra anima, la nostra filosofia, i nostri bisogni. E appunto i sogni di un ragazzo partito dal nulla e che nel suo girovagare ha trovato un lavoro e il suo equilibrio.

Filippo, William Shakespeare nella Tempesta scriveva: "Noi siamo fatti della stessa sostanza dei sogni, e nello spazio e nel tempo d’un sogno è raccolta la nostra breve vita". D’accordo?

"La frase è bellissima: i sogni danno forma alla nostra vita com’è capitato a me. Sentivo di non sognare abbastanza, non mi permettevo di pensarli quei sogni di lunghi viaggi, li avevo esclusi come se non ne avessi diritto. Ma invece tutti abbiamo diritto e le persone possono ispirarsi alla famosa frase: se ce l’ha fatta lui...".

Viaggiando, il sogno è amarsi?

"L’obiettivo è crescere come persona, amare sé stessi spesso e più facile con gli occhi del mondo attraversando altre culture".

Mollare tutto per inseguire una vita più autentica... come Filippo ci è riuscito?

"Prima con il coraggio. Non sono partito con un piano più grande, ma con l’idea di farmi un viaggio di sette-otto mesi: quante persone possono dire di avere fatto un viaggio di sette mesi. Mi sono detto: torno, trovo un lavoro, ma intanto mi sono fatto una esperienza che mi rimarrà per sempre, quelle da raccontare ai nipoti".

Lei ha cambiato il destino che lo vedeva lavorare in un fast food: come si fa a sentirsi vivi?

"Uscendo dalla proprio zona di conforto. Non è obbligatorio viaggiare, certo è un mezzo che permette di crescere tanto. Ma in fondo uno anche stando nel suo paesello può fuggire dalle abitudini, facendo ad esempio una cosa nuova ogni mese".

Filippo ha trovato il suo posto nel mondo?

"Mi considero un nomade digitale, l’idea è di avere un punto di riferimento e non avere più la necessità di partire per dieci mesi. La vera chiave è la libertà di gestire i tuoi orari".

Per chi ha scritto questo libro?

"Per coloro che almeno una volta si sono trovati sbagliati e non capiti. Mi sono ispirato ai blog, ai libri che sognavo io. Ed è nato da un’esperienza molto formativa nel Sudest asiatico. Tutti mi dicevano: scrivi un libro per raccontarla. Poi tutto si è materializzato alla Fiera del turismo di Rimini".

Che cosa è successo?

"Mi sono inventato sul sito una copertina con la foto del mio luogo più caro, il grande deserto di sale della Bolivia, il Salar de Uyuni, e, non so perché, il logo della Mondadori. Era come se divulgassi il mio sogno. Dopo qualche tempo mi chiama Arianna, una editor proprio della casa editrice, e mi comunica che vogliono fare il libro".

Come ha reagito la famiglia alle sue scelte?

"La ringrazierò per sempre: i miei genitori non si sono mai opposti".

E adesso?

"Continuerò a viaggiare anche se per periodi minori. Ho comunque appena raggiunto il traguardo che mi ero prefisso entro i 30 anni: visitare tutte le sette meraviglie del mondo moderno; l’ho fatto raggiungendo Machu Picchu a settembre. Ora devo fare il progetto per i 40".

Qual è la tua gioia maggiore?

"Viaggiare in libertà e conoscere fino in fondo nuove culture".

Di che cosa ha paura Filippo?

"Dei rimpianti".