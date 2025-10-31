"Donare Non buttare". Così ‘I Sacchettari’ aiutano i senzatetto

Non chiedono nulla, gli basta che qualcuno si interessi a loro, gli sorrida, gli parli e gli chieda come stanno. Magari qualche scambio di battute, ma quasi nessuno ha voglia di andare oltre. Ricordare la vita, a volte, è troppo doloroso. Sono uomini e donne, di varie età, che vengono da ogni parte del mondo, alcune sono pure coppie. Sono le donne e gli uomini che da 7 anni, tutti i giovedì, tutto l’anno e tutti gli anni, vengono aiutati dall’associazione ’I Sacchettari’.

"Non ci siamo fermati neppure con il Covid", racconta Rosetta Susan Lorusso, la fondatrice, "perché è vero, portiamo aiuti a chi ‘vive’ fra piazza San Babila e piazza Duomo a Milano, ma per primi l’aiuto lo diamo a noi stessi. Impegnandoci in qualcosa che ci fa stare bene, che ci fa uscire di casa per condividere questo momento". Ma come è nata l’idea di questa associazione, presieduta da Tommaso Lorusso. La fondatrice, 37 anni, racconta che ha sempre fatto volontariato e che con il passaparola aveva raccolto molti indumenti e voleva solo uscire a distribuirli. "Quando abbiamo iniziato eravamo in 3, oggi siamo in 27. Ci ritroviamo ogni giovedì e formiamo due gruppi: quello Duomo e Museo del ‘900 e quello del Quadrilatero, da dietro il Duomo fino a San Babila". Proprio il cuore della ricca Milano. Si parte alle 20.45-21 e dopo poco più di un’ora le cose che si sono portati da distribuire sono già tutte finite.

"Sono anni che frequentiamo la zona, la gente ci conosce e spesso ci raggiungono anche altre persone che un posto dove vivere ce l’hanno, ma hanno difficoltà ad arrivare a fine mese e così anche per loro ogni aiuto è valido. Poi dobbiamo stare attenti a chi viene a prendere le cose che regaliamo da rivendersi". Portano vestiti, coperte, sacchi a pelo, salviette umidificate, fazzoletti. Fondamentali anche shampoo e bagnoschiuma, magari in piccole confezioni. "Non possiamo distruibure cibo, ma acqua sì".

Dopo la pandemia le persone che ‘I Sacchettari’ aiutano sono aumentate del 30 per cento. Il più anziano? Ha almeno 70 anni. "Io l’ho sempre visto vivere lì, per terra. Di giorno poi vengono mandati via". Cosa sapete di queste persone? "Sappiamo quello che loro vogliono dirci". La raccolta indumenti passa attraverso i social come Tik Tok (associazione.isacchettari), Instagram (sacchettari_milano) e Facebook (associazione i sacchettari ODV). Con il passaparola e nelle feste di paese.

"Siamo sempre presenti, come possiamo, alle feste dell’oratorio e alla Festa della Birra nei paesi dell’hinterland di Milano. La gente ci cerca e ci aiuta". "Ci sono volontari di tutte le età e il gruppo è molto inclusivo. Responsabili di azienda, addetti alle vendite, chi lavora in un brand del lusso della moda, pensionati". Iscriversi costa 20 euro, così quando si esce si è coperti dall’assicurazione "e ci aiuta nell’acquisto di piccole cose per le persone che assistiamo come ad esempio l’intimo, le mutande".

Ma ’I Sacchettari’ sono speciali in particolare per una cosa. "A ogni fine turno si sta ancora un po’ insieme per bere una birra oppure festeggiare un compleanno. Pasticcini e un brindisi ci sono sempre a ogni compleanno. È un momento per noi, per condividere la giornata e confrontarci. Prima siamo amici e solo così poi possiamo aiutare gli altri. La cosa più importante è che tutti si sentano parte di un gruppo ancor prima che volontari. Soprattutto ci ricordiamo sempre del nostro motto: ‘Donare Non buttare’".