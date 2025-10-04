Dolcetto o scherzetto?. I parchi divertimento si travestono per Halloween

Streghe, vampiri e spettri si preparano per la notte più paurosa dell’anno. Halloween, il 31 ottobre. E anche i parchi divertimento si apprestano a festeggiare. A Leolandia, vicino a Bergamo, ci sarà HalLEOween, la festa delle streghe a misura di bambino. Incantesimi e pozioni saranno protagonisti anche nell’Oracolo della Magia, show allestito sul Palco dei Pirati, e in tutti gli altri appuntamenti della giornata, compresa la suggestiva Parata di HalLEOween, che attraverserà le vie del parco a fine giornata. Chi desidera immergersi completamente nello spirito di Halloween può lasciarsi conquistare dai colori e dagli accessori del ’TruccoStregato’ per un make-up spettrale e dai profumi delle delizie d’autunno, con specialità tipiche del territorio e il nuovo bubble waffle. A rendere la festa ancora più indimenticabile ci penseranno i personaggi dei cartoni animati che prendono vita tra le vie del parco con piccoli spettacoli, appuntamenti di animazione e tante occasioni per scattare foto ricordo.

Fino al 2 novembre torna Gardaland Magic Halloween, ancora più spettacolare in occasione del 50° anniversario del parco. Un’edizione speciale che porta in scena nuovi show, atmosfere da brivido e i celebri Venerdì da Paura, serate ad alto tasso di adrenalina pensate per i più temerari. Nelle giornate infrasettimanali e nei weekend, invece, il Parco si trasforma in un regno di allegria per le famiglie, con spettacoli, incontri con i personaggi più amati e tante ’mostruose’ sorprese. Qualcosa di tremendo si sta preparando nei parchi in Romagna! Italia in Miniatura, Acquario di Cattolica e Oltremare 2.0 a Riccione accoglieranno grandi e piccini con allestimenti da paura e animazione spaventosa nel weekend di Halloween. A Rimini, Italia in Miniatura si trasforma nella città di Halloween, con la comparsa di monumentali sirene, zucche, zombie, mummie e troll giganti. Grandi e piccini si sentiranno come dei giganti un paese stregato, fra 300 miniature del parco e le sue attrazioni, come Venezia, Esperimenta, Monorotaia, Vecchia Segheria, Castel Sismondo, Pinocchio. In piazza Italia, l’1 e il 2 novembre arriveranno anche gli spettacoli: maghi, illusionisti, bolle di sapone giganti e truccabimbi.

A Riccione, Oltremare 2.0, il Family Edutainment Park si ammanta di mistero ed emozioni tutte da vivere, nei giorni 1 e 2 novembre. Spaventapasseri e zucche giganti, animazione, truccabimbi e un programma da paura: dalle emozioni con gli incontri dal vivo con delfini e rapaci, a Dolphin World, Raptor World, con gli enormi alligatori che dimorano nella giungla di Genesis, dove si nascondono tigri dai denti a sciabola e mammut riprodotti a grandezza naturale. Per divertirsi giocando, porte aperte al Mega Game Land, il magico spazio gioco dedicato al mondo dei DinsiemE, risolvere misteri ed enigmi proprio Erick e Dominick, grandi beniamini dei bambini, fanno nei loro video.

All’Acquario di Cattolica si celebra la Halloween più mostruosa di sempre. Da un grande antro popolato da curiose creature marine, attraverso la bocca dentata di uno squalo gigante, si parte alla scoperta dei misteri del mare.