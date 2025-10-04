Dietro le scene dei film nella Exhibition di Harry Potter

A Milano arriva Harry Potter: The Exhibition, l’attesissima mostra che celebra i momenti iconici, i personaggi, le ambientazioni e le creature magiche viste nei film di Harry Potter e Animali Fantastici, così come le meraviglie dell’esteso universo di Harry Potter, inclusi costumi, oggetti di scena e immagini dalla produzione di Broadway vincitrice del premio Tony Harry Potter and the Cursed Child. Si può visitare al The Mall in piazza Alvar Alto 1. I visitatori potranno vedere tutto, dai costumi originali agli autentici oggetti di scena, mentre intraprendono un viaggio personalizzato attraverso ambientazioni innovative, straordinarie e magiche, attraverso oltre 20 sezioni, tecnologie interattive e tante attività, come la ricerca delle icone del Boccino d’Oro all’interno del percorso dell’Exhibition.