Design Here and Now grazie ai maestri del marmo

I progetti inediti di grandi designer italiani e internazionali sono i protagonisti della 9° edizione di White Carrara che fino al 28 settembre celebra il design nella città del marmo bianco, con mostre, installazioni, talk, eventi e visite guidate. Un’intera estate in cui il centro storico di Carrara si trasforma in un dinamico spazio espositivo e laboratorio creativo a cielo aperto, luogo di dialogo e confronto tra designer, architetti, artisti, artigiani e aziende, dove l’arte e il design possono fondersi e generare nuove prospettive. Design Here and Now è il tema del 2025 e coinvolge designer che dal marmo daranno origine a nuove, inedite, opere.

Un’edizione che si sviluppa in continuità con la manifestazione del 2024: lo scorso anno sono stati valorizzati gli oggetti di design realizzati in passato, quest’anno i designer si cimenteranno in lavori ideati ad hoc, dando valore a un materiale che nel corso dei secoli è stata ispirazione a tanti artisti e oggi si evolve in innovazione e ricerca. L’arte e la tradizione si accostano alla robotica diventata oggi strumento fondamentale nella lavorazione del marmo. Tra i protagonisti di questa edizione Karim Rashid, tra i designer più influenti al mondo, con una carriera che conta 4mila progetti in produzione, oltre 400 premi e lavori in oltre 40 Paesi. Il londinese Ross Lovegrove, visionario pioniere del design industriale capace di unire in una nuova espressione estetica e tecnologia, scienza materiale e forma organica; Jean-Michel Wilmotte architetto, urbanista e designer francese; e poi spazio alle giovani generazioni con Kickie Ciudikova, industrial designer slovacca con sede a New York e l’architetto/scultore parigino Victor Gingembre. Tra i progettisti italiani la ricercatissima designer milanese Elena Salmistraro; Giulio Iacchetti, vincitore di due Compassi d’Oro e Massimo Giacon, illustratore, fumettista e designer per Alessi.L.P.