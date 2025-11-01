Dalla Fiera, che quest’anno dura quasi due mesi, alla ricerca in notturna insieme al cavatore e al suo cane

L’autunno è la stagione regina per visitare le Langhe e anche il Monferrato che appaiono in questo periodo al massimo del proprio fascino romantico. E poi quale momento migliore per una visita se non durante le manifestazioni legate a sua maestà il tartufo. Un successo che cresce di anno in anno è quello della Fiera internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, ormai giunta alla veneranda 95esima edizione, e che presenta al mondo un’eccellenza tra le più preziose. Per il 2025 l’appuntamento si estende per quasi due mesi, fino all’8 dicembre, coinvolgendo oltre all’intera cittadina tutto il territorio, con un programma di eventi, incontri e naturalmente degustazioni e acquisti del prelibato fungo ipogeo.

Il tartufo va vissuto per essere davvero capito. E l’Alessandrino è una delle zone dove farlo, attraverso le tante manifestazioni dedicate all’oro bianco che cresce sulle colline e attraverso una serie di esperienze turistiche eccezionali che intorno al tartufo sono state costruite. Ecco qualche idea di cosa propone il territorio.

Con la ‘Vendemmia turistica’, armati di ceste e di forbici, si prende parte al ’rito’ della vendemmia per raccogliere i frutti di un anno di duro lavoro. Raccolta dell’uva e pigiatura tradizionale con i piedi per una esperienza multisensoriale completa. Incluso light lunch degustazione e visita in cantina. Un’esperienza davvero eccezionale è quella della ricerca in notturna. In compagnia del ‘trifulau’ e del suo fidato cane si andrà alla ricerca del Tartufo Bianco attraverso le tartufaie naturali del Monferrato. L’attività dura circa un’ora e si svolge in notturna nei noccioleti circostanti grazie all’aiuto delle torce da testa fornite agli ospiti. Al termine si sarà accolti da una Merenda Sinoira secondo la migliore tradizione monferrina, all’interno di un’antica dimora storica astigiana, durante la quale si ascolteranno i racconti della tenuta che risale al 960.

Più movimentato il giro ‘In fuoristrada tra le vigne’. Un’avventura per conoscere i vini della Strada degli Aromatici: un tour panoramico tra i vigneti in fuoristrada. Accompagnati da un esperto viticoltore su e giù lungo le vigne potrete godervi gli spettacolari panorami patrimonio Unesco. Al rientro visita in cantina e degustazione dei vini di produzione accompagnati da un tagliere di prodotti di eccellenza del territorio. lI ’Mozart dei funghi’, come lo chiamava Gioacchino Rossini è, insieme al vino, il grande protagonista dell’autunno delle colline dell’Alessandrino e dell’intero Piemonte.

