DAL CASTELLO ALLE TORRI. PASSEGGIANDO. NELLA TRIDENTUM ROMANA

Incastonata tra le Alpi e attraversata dall’Adige, Trento si rivela al visitatore come un gioiello di stratificazioni storiche, architetture eleganti e suggestioni culturali. Una passeggiata nel suo centro storico – ben conservato, ricco di negozi e con un patrimonio architettonico artistico e culturale importantissimo – non è solo un’occasione per ammirare monumenti e scorci suggestivi, ma un vero e proprio viaggio nel tempo, in cui ogni pietra racconta una storia.

Il nostro percorso prende avvio da piazza Duomo, uno degli spazi urbani più affascinanti d’Italia. Al centro troneggia la fontana del Nettuno, capolavoro settecentesco in marmo e bronzo; a dominare la scena è però la Cattedrale di San Vigilio, costruita tra il XI e il XIII secolo sul sito di una basilica paleocristiana. All’interno, le austere navate romaniche custodiscono sepolture vescovili in un’atmosfera di grande solennità. Sul lato della piazza si allunga il Palazzo Pretorio, con la Torre Civica che svetta come sentinella del tempo. Proseguendo verso nord ci si imbatte nella Torre Verde, una delle antiche porte della città medievale, caratterizzata da un tetto piramidale rivestito di maioliche verdi, da cui prende il nome.

Da qui, bastano pochi minuti a piedi per raggiungere il maestoso Castello del Buonconsiglio, residenza dei Principi-Vescovi per secoli. Le sue sale affrescate, come il celebre Ciclo dei Mesi nella Torre dell’Aquila, sono tra gli esempi più alti della pittura gotica alpina. Un suggerimento: salite sulla loggia veneziana panoramica, da cui si gode una vista privilegiata sulla città e sui monti circostanti. Scendendo verso sud il percorso ci porta al MUSE, il Museo delle Scienze progettato da Renzo Piano. Oltre a un allestimento scenografico su più livelli, il MUSE propone esperienze interattive che spaziano dalla geologia alpina alla biodiversità, passando per il cambiamento climatico.

Non lontano, nascosta sotto la città moderna, si apre la Tridentum: un’area archeologica sorprendente, che permette di camminare sulle strade lastricate dell’antica città romana, tra mosaici, resti di domus e botteghe. Il Giardino dei Ciucioi si trova a qualche chilometro a nord di Trento, nel comune di Lavis, un’opera architettonica sospesa tra sogno e utopia, o la Fontana dell’Aquila che si trova in un angolo di piazza Duomo.

Merita una sosta certamente anche la Galleria Civica, centro d’arte contemporanea che ospita esposizioni audaci, in un contrasto affascinante con il contesto storico.

Concludiamo il cammino tra le botteghe storiche, magari gustando una fetta di strudel o un bicchiere di Teroldego. Per informazioni: www.visittrentino.info

Chiara Giacobelli