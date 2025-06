Dal 20 al 22 giugno andrà in scena La Notte Rosa. Oltre cento eventi fra concerti e spettacoli per celebrare la grande festa del solstizio

Un viaggio in Romagna alla scoperta della storia, cultura e tradizioni che raccontano la “terra del sorriso”. Un’occasione speciale per conoscere la riviera e l’entroterra, dalle città d’arte al mare, in tutto il loro splendore durante La Notte Rosa 2025: HIT’S SUMMER. Da un’idea di Claudio Cecchetto per presentare le eccellenze e le hits dell’estate Romagnola. Da Comacchio a Cattolica e Misano passando per Cervia, Ferrara, Cesena, dal 20 al 22 giugno 2025 la Romagna accende il ritmo dell’estate e festeggia l’edizione numero 20 de La Notte Rosa. L’appuntamento quest’anno coincide con il solstizio d’estate, quando le giornate sono le più lunghe dell’anno. Un centinaio gli eventi in calendario e molti i big della musica e dello spettacolo che saliranno sui palchi più importanti della Romagna.

Il cuore della festa batte forte a Rimini, dove venerdì 20 e sabato 21 giugno andrà in scena la prima tappa dell’RDS Summer Festival, uno dei principali eventi musicali dell’estate italiana. Piazzale Fellini diventerà una grande arena a cielo aperto: Olly, vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, salirà sul palco nella serata inaugurale, mentre sabato sarà il turno di Fedez. Le due serate, a ingresso gratuito, saranno animate anche dagli speaker di RDS, tra cui Rossella Brescia e la coppia Ciccio e Baz di Tutti Pazzi per RDS.

A Cattolica, venerdì 20 giugno, si respirerà un’atmosfera più raccolta, ma non meno emozionante: Francesco Sarcina, voce storica de Le Vibrazioni, proporrà un live acustico in piazzale Primo Maggio, accompagnato solo dalla sua chitarra e dalle emozioni che sa evocare.

A Misano Adriatico, sempre venerdì, ci sarà Paolo Belli in piazza della Repubblica per aprire la rassegna “Friday Night – Hit’s Summer”.

Cesenatico si prepara a vivere un week-end esplosivo all’insegna della musica e del divertimento. Venerdì 20 giugno in piazza Costa arriva il dj-set di Radio Bruno, con il grattacielo illuminato di rosa. Sabato 21 giugno, sempre in piazza Costa, sarà la volta di Clara: la giovane artista rivelazione di Mare Fuori e del Festival di Sanremo.

Il palco di piazza Ariostea a Ferrara si trasformerà invece, sabato 21 giugno, in un’esplosione di ritmo e adrenalina con l’arrivo di Sfera Ebbasta, autentico re della scena trap italiana. Il rapper promette uno spettacolo potente e ad alto impatto visivo e sonoro, in una delle tappe più attese del Ferrara Summer Festival.

A Cesena, il 22 giugno, piazza Guidazzi ospiterà il Rockin’1000 Flash Pink Choir, anteprima delle celebrazioni per i 10 anni del progetto musicale più iconico della Romagna, in concomitanza con la Fiera di San Giovanni e la Notte Rosa.

A Bertinoro, dal 20 al 22 giugno, l’estate si apre anche nei Borghi e Rocche di Romagna con il Drinkin’ Jazz Festival: una tre giorni di jazz con grandi artisti e nuove promesse della scena musicale italiana e internazionale che si esibiranno nei suggestivi luoghi del Balcone di Romagna. Emozioni e divertimento per la grande festa dei 20 anni de La Notte Rosa.