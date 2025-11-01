Da Livigno a Bormio, emozioni olimpiche sulle nevi valtellinesi

Per provare emozioni olimpiche prima del tempo. E per vivere la magia dell’attesa nelle località lombarde che saranno protagoniste in occasione di Milano-Cortina 2026.

Ovvero, le valtellinesi Livigno e Bormio che assieme a Cortina d’Ampezzo, alla Val di Fiemme, ad Anterselva e a Milano ospiteranno buona parte delle gare ’a cinque cerchi’ in programma tra il 6 e il 22 febbraio. Riflettori ovviamente puntati sul ‘Piccolo Tibet’ con i suoi 115 km di piste e una ski area di 100 kmq quasi interamente disponibile anche durante i Giochi (solo 2 dei 32 impianti attivi verranno prestati alle competizioni).

Il dettaglio vale più delle parole: Livigno vanta 74 piste di varie difficoltà, servite da 6 telecabine tra Carosello 3000, Mottolino, Centro Tagliede e Cassana), 14 seggiovie e 12 skilift. Senza contare il prezioso servizio Skilink utilizzabile grazie a navette gratuite. Apertura della stagione il 29 novembre. Con il consueto range di prezzi per gli skipass (dal giornaliero a 50 euro al settimanale a 271,5 euro) affiancato da interessanti soluzioni promozionali, come lo skipass gratuito a fronte di un soggiorno di almeno 5 notti in hotel o 7 notti in appartamenti convenzionati (offerta valida dal 29 novembre al 20 dicembre e dall’11 marzo al 3 maggio).

E se Livigno è una primadonna, non farà certo da comparsa Bormio che è l’autentica regina dell’Alta Valle. Impianti al via il 5 dicembre nel capoluogo della ’Magnifica Terra’, ma anche a Santa Caterina, a Cima Piazzi e a San Colombano con una formula ’3 skipass - 1 unique pass’ destinato ad agevolare gli sport bianchi nell’intero Comprensorio che, peraltro, vanta il più grande dislivello sciabile d’Italia (a Bormio dal 3.000 al 1.800 del paese). Politica tariffaria dinamica con offerte che variano di giorno in giorno e possono essere intercettate on line (www.bormioski.eu e www.santacaterinaimpianti.it). Non mancano le novità. Tra le altre, l’avvio della nuova ’Seggiovia La Fonte-Le Priore’ nella ski area di Santa Caterina. Ovvio, nel Sondriese sono pronte a fare la loro parte anche Madesimo, Aprica e Chiesaa Valmalenco.

Ma sarà il comprensorio Pontedilegno-Tonale, nell’alto Bresciano, a prendersi una buona fetta di visibilità grazie ai suoi 30 impianti e agli oltre 100 km di piste tra i 1.121 metri di quota di Temù e i 3mila metri del ghiacciaio Presena, autentico gigante nel ranking delle destinazioni più desiderate dagli sciatori grazie al manto nevoso quasi sempre naturale. Come sempre, avvio della stagione durante il Ponte dell’Immacolata, quest’anno marcato dall’Winter Opening Party il 6 dicembre a Ponte di Legno. Vasta gamma di proposte tariffarie dinamiche, dove spiccano i prezzi del giornaliero (60-68 euro in base al periodo) e del “6 giorni consecutivi” (tra i 155 e i 325 euro).

Infine, le località della Bergamasca come Monte Pora, Spiazzi di Gromo, Lizzola e Colere che compongono la ski area Valseriana e Val di Scalve con oltre 100 km di piste.