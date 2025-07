Creature fantastiche alla conquista del... museo

Largo alle Creature fantastiche: il mito prende forma, che conquistano le sale del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo di Livorno. Un viaggio affascinante attraverso epoche e culture per scoprire le creature mitologiche più celebri e misteriose.

Dai draghi sputafuoco ai grifoni maestosi, dalle sirene ammaliatrici ai centauri saggi, un’occasione unica per ammirare da vicino sculture dettagliate e realistiche a grandezza naturale di queste creature leggendarie.

La mostra è pensata per coinvolgere visitatori di tutte le età: dai bambini curiosi di vedere queste creature fantastiche agli adulti appassionati di storia e mitologia. Attraverso pannelli informativi, installazioni interattive e proiezioni sceniche, sarà possibile approfondire la storia e il significato simbolico di ogni creatura.

Oltre all’esposizione principale, sono previsti eventi speciali, conferenze e laboratori didattici, per arricchire l’esperienza e stimolare la creatività e la fantasia di grandi e piccoli. L’esposizione è realizzata da Naturaliter, azienda leader nel settore degli allestimenti museali, con oltre trent’anni di esperienza in tassidermia, ricostruzioni scientifiche, diorami, scenografie e installazioni per musei scientifici. L’esposizione è presente al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo di Livorno fino al 31 ottobre.

L.P.