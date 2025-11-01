Con 3 Seile i passeggeri raddoppiano

Da 1.000 a 2.177: la portata oraria dei passeggeri che, quest’inverno, da Campitello arriveranno in pochi minuti al Col Rodella, in Val di Fassa, è più che raddoppiata (e in futuro potrebbe quasi triplicare) grazie all’impianto 3S, ovvero ’3 Seile’, (funi) con 2 funi portanti fisse e una fune traente (in movimento), destinato a essere il più innovativo d’Italia. Questa cabinovia trifune che s’inaugura a dicembre andrà a sostituire la storica funivia (aperta nel 1986) che collegava il paese al Col Rodella, nel cuore del comprensorio Val di Fassa-Carezza.