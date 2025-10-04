Coltivazione della patata. Una salvezza fin dall’800

Un piatto che si fa apprezzare nelle valli appenniniche toscane è il tortello ripieno di patate, cucinato secondo diverse scuole e varianti: con sola patata nel ripieno, o con l’aggiunta di concentrato di pomodoro e noce moscata, lessato e servito al sugo (di cinghiale o di papero) oppure con burro e salvia, o anche cotto fino a renderlo croccante su lastre di ghisa arroventate sul fuoco come in Casentino. Dalla grande carestia dei primi dell’Ottocento, in tutte queste valli e sui monti si diffuse la coltivazione delle patate, che in autunno si raccolgono in varietà assai ricercate: c’è la patata di Regnano, nel comune di Casola in Lunigiana, e quella di Cetica sul versante casentinese del Pratomagno; ci sono le patate di Pietramala in alto Mugello e quelle del Melo sulla Montagna Pistoiese, e poi quelle di Sillano in Garfagnana. A pasta bianca o rossa, sono versatili e in cucina si prestano a mille piatti.

P.P.