Nelle Città dell’Olio: l’Italia lancia la raccolta turistica delle olive

Per la prima volta la raccolta delle olive apre ai turisti in modo regolamentato, fra tradizione rurale e cultura del territorio. Dove partecipare e chi può farlo

di Redazione Itinerari
14 ottobre 2025
Raccolta delle olive

In Italia, la raccolta delle olive non è solo lavoro: è un momento che racconta storie di territori, stagioni e persone. Quest’anno, per la prima volta, anche chi visita il Paese può avvicinarsi a questa tradizione, grazie a un accordo tra l’Ispettorato Nazionale del Lavoro e l’Associazione Nazionale Città dell’Olio.

Non si tratta di fare gli operai per un giorno: la raccolta turistica è un’esperienza guidata, pensata per scoprire e comprendere, non per produrre.

Un’esperienza guidata tra storia e natura

Camminando tra i filari, si imparano i gesti della raccolta, si osservano gli ulivi secolari e si sente il profumo dell’erba e della terra. Tutto avviene sotto lo sguardo attento del personale dell’azienda: ogni turista riceve i dispositivi di sicurezza e un cartellino identificativo, per muoversi in modo protetto tra le piante.

Le attività durano al massimo un paio d’ore e si svolgono solo un paio di volte a settimana, giusto il tempo per assaporare la magia del momento senza interferire con il lavoro vero della campagna.

La raccolta delle olive diventa esperienza turistica
Dove partecipare e chi può farlo

Le aziende che aprono le loro porte al pubblico sono frantoi e aziende agricole già attive nell’oleoturismo. Le zone di raccolta riservate ai turisti sono separate da quelle produttive, così da garantire sicurezza e ordine.

In Toscana, a Castiglion Fiorentino, è possibile partecipare alla “Camminata tra gli Olivi”, un percorso che combina raccolta dimostrativa, degustazioni e approfondimenti sulla produzione dell’olio.

Esperienze simili nascono anche in Piemonte, Calabria e Puglia, offrendo paesaggi mozzafiato e uno sguardo autentico sul lavoro della campagna.

Come si svolge l’attività

La raccolta turistica è un’occasione per comprendere la filiera dell’olio extravergine: si osservano le tecniche tradizionali, si scoprono le caratteristiche delle olive e si sente l’attenzione che ogni azienda dedica al prodotto.

Il compito dei turisti è quello di osservare, raccogliere con cura e vivere la storia del territorio. Tutto è organizzato nel rispetto della sicurezza, con polizze assicurative e supervisione costante, perché l’esperienza resti memorabile e priva di rischi.

FE_ASQ38-93769525_73C
Olive appena raccolte

Cultura, tradizione e turismo esperienziale

Partecipare a una raccolta turistica significa camminare tra ulivi secolari, respirare la campagna italiana e avvicinarsi a un patrimonio culturale spesso nascosto ai più.

È un’esperienza che unisce natura, tradizione e turismo, permettendo di comprendere da vicino il lavoro dietro uno dei prodotti simbolo del Paese e di vivere momenti autentici, lontani dalle rotte turistiche convenzionali.

