Che emozioni nel giardino delle farfalle

Il turismo outdoor è sempre più apprezzato dalle famiglie che desiderano coniugare cultura e natura, e la Toscana si conferma la meta ideale per questo tipo di esperienze. A pochi chilometri da Firenze, la Casa delle Farfalle di Collodi regala un’immersione affascinante nella biodiversità tropicale, tra farfalle rare e variopinte che volano libere in un giardino lussureggiante. È la fuga perfetta dalla città, un momento di magia a contatto con la natura, per vivere la propria favola tra suggestioni fiabesche e paesaggi incantevoli. La Casa delle Farfalle si trova all’interno dello Storico Giardino Garzoni, nel più ampio complesso del Parco di Pinocchio. Ospita centinaia di farfalle provenienti dalle regioni tropicali ed equatoriali, note per le loro dimensioni imponenti e i colori vivaci.