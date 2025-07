Cena romantica o snorkeling archeologico. Che emozioni

La Puglia offre altre esperienze indimenticabili. Gli amanti delle immersioni possono fare un giro a Fasano, nel Brindisino, dove si trova l’area archeologica di Egnazia, che raccoglie le rovine dell’antica Gnatia, frequentata sin dall’Età del Bronzo e oggi paragonabile una piccola Atlantide del Meridione lambita dal mare. I Romani ne fecero un centro importante grazie alla via Traiana; poi, nel Medioevo, Egnazia venne abbandonata (ma non del tutto). Ciò che resta è un museo a cielo aperto, ma anche un tesoro inestimabile per gli appassionati dello snorkeling (info su [email protected]).

Cenare sull’acqua? Lo si può fare all’hotel ristorante Grotta Palazzese di Polignano a Mare, che si adagia sulla famosa Grotta Palazzese, uno dei gioielli naturalistici della città (info su www.grottapalazzese.it). Del resto, che quel luogo avesse un certo fascino lo si era capito già in passato.

G.D.M.