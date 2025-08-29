Castelli del Ducato: il ‘gusto’ della storia in 12 sagre tra borghi, manieri e rievocazioni d’epoca

Un ricchissimo programma di sagre enogastronomiche prende il via in questo scorcio d’estate e inizio d’autunno nei Castelli del Ducato che si ergono in Emilia Romagna, segno di un storia che si tramanda attraverso piatti e bevande. Tra il profumo della spalla, la dolcezza delle pesche, la forza evocativa della vendemmia, l’aroma dei funghi e la poesia della pasta ripiena, ogni appuntamento è occasione per assaporare il gusto delle tradizioni.

Dalla Fortanina e Spalla di San Secondo al Tortél Dóls di Colorno, nel Parmense, dalle fiere dell’uva a Gropparello (Pc) e Castellarano (Re) ai funghi porcini Igp di Borgotaro (Pr), dai Tortelli di Zucca De.co di Reggiolo (Re) agli anolini De.co della Gran Fiera di Borgo San Donnino a Fidenza fino ai “Salumi da Re” alla Antica Corte Pallavicina e al granoturco e distillati al Castello di Roccabianca, tutte in provincia di Parma: sono gli itinerari enogastronomici e culturali di queste comunità, unite da sapori e tradizioni.

Dal 29 agosto al 2 settembre 2025, la Rocca dei Rossi di San Secondo diventa cuore pulsante della 68ª Fiera della Fortanina e della Spalla, dove la tradizione popolare si rinnova in un incontro di sapori e festa comunitaria. L’inaugurazione con il Luna Park apre le danze a cinque giornate di degustazioni, concerti, mercati artigiani, esposizioni pittoriche e visite guidate alla Rocca. La Spalla di San Secondo e il vino Fortanina non sono solo eccellenze gastronomiche: sono simboli di convivialità e radici contadine che si tramandano.

Domenica 31 agosto 2025, la Fiera delle Pesche riporta a Colorno il gusto di una tradizione secolare legata all’Oratorio di Copermio, voluto dal Duca Ferdinando di Borbone nel Settecento. Un evento che unisce fede, cultura e socialità: messa, processione, vendita benefica di torte e frutti locali, visite guidate all’Oratorio con affreschi del Bresciani. La pesca, frutto generoso della terra, diventa simbolo di condivisione e memoria storica.

Ogni domenica di settembre 2025, il Castello di Gropparello ospita la Festa dell’Uva al Parco delle Fiabe. I bambini, con i piedi scalzi nel tino, sperimentano la pigiatura dell’uva, guidati da un animatore-vignaiolo. Un rito antico che diventa gioco educativo, occasione per scoprire come la vinificazione fosse vissuta nel Medioevo e come sia cambiata oggi. Un’esperienza che unisce natura, leggenda e tradizione vitivinicola.

Il 13 e 14 settembre 2025, le rive del Grande Fiume si trasformano con Padus Mirabilis, quinta edizione di un evento che celebra biodiversità, artigianato e cucina legati al Po. A Sacca di Colorno, un’antica isola fluviale, laboratori per adulti e bambini, mercati e dimostrazioni culinarie danno vita a una festa che abbraccia paesaggio, storia e comunità.

Dal 17 al 21 settembre 2025, il borgo e la Rocchetta di Castellarano (RE) celebrano la 54ª Festa dell’Uva: un intreccio di degustazioni, rievocazioni storiche, mostre, spettacoli e mercati contadini. Piazza XX Luglio e il centro storico diventano teatro di concerti, contest canori, cene storiche e rievocazioni medievali. La comunità si stringe attorno a un rito che saluta l’estate e dà il benvenuto all’autunno, trasformando le strade in un villaggio di un tempo.

Per due weekend, 20-21 e 27-28 settembre 2025, Reggiolo (RE) si veste di festa con la 30ª Fiera della Zucca, dedicata al tortello De.Co. e alle molteplici declinazioni di questo frutto della terra. Cortei storici, tornei cavallereschi, falconeria e spettacoli medievali riportano il borgo alle sue origini, mentre nei ristoranti e negli stand gastronomici si celebrano le ricette della tradizione.

La 50ª Fiera del Fungo Porcino Igp di Borgotaro, il 20-21 e 27-28 settembre 2025, unisce gastronomia, mercati, laboratori e spettacoli in un evento che celebra un prodotto d’eccellenza, amato in tutta Italia. Con Emilia Welcome, i visitatori potranno scegliere tour day e weekend nell’ambito del progetto “Castelli, Sagre, Pievi, Osterie Gourmet”. Un’occasione per vivere il bosco, i suoi frutti e la cultura di un territorio che trova nel porcino il suo ambasciatore più autentico.

Il Nocino di Roccabianca

Il 27 e 28 settembre 2025, il Castello di Roccabianca ospita la 3ª edizione della Trebbiatura di San Michele, rievocazione storica che riporta alla vita uno dei mestieri più antichi della Bassa parmense. Tra esposizioni di mezzi agricoli, visite guidate e dimostrazioni in costume, i visitatori possono immergersi nell’atmosfera della vita contadina tra Ottocento e Novecento, quando il castello era dimora di braccianti e sfollati.

Cappelletti in brodo

Dal 4 al 10 ottobre 2025, Fidenza celebra la sua identità con la Fiera di Borgo San Donnino e Borgo Food, tra mercati, spettacoli e degustazioni. Protagonista indiscusso: l’anolino De.Co., simbolo della cucina fidentina, servito in mille varianti, tra cui la versione da asporto, “i galleggianti”, perfetta per un aperitivo in piazza. Una festa che unisce i fidentini e accoglie i visitatori come parte di una grande comunità.

Sabato 11 e domenica 12 ottobre, nella cornice della Reggia di Colorno, torna il Gran Galà del Tortél Dóls: piatto principe della Bassa parmense, proposto secondo la ricetta della Confraternita. La gara delle rezdore, gli stand gastronomici, gli spettacoli e la mascotte Gustavo il Tortello rendono questa kermesse una celebrazione di sapore, creatività e radici popolari.

Sempre a ottobre, nei weekend 11-12 e 18-19, il Castello di Roccabianca ospita “Distilleria in Castello”, con visite guidate che abbinano la storia del maniero quattrocentesco alla scoperta delle tecniche di distillazione delle vinacce presso le distillerie Faled. Un incontro tra patrimonio architettonico e saperi artigianali.

Castelli del Ducato e la Food Valley dell'Emilia Romagna

Dal 25 al 27 ottobre 2025, l’Antica Corte Pallavicina diventa capitale della norcineria con “Salumi da Re”, raduno nazionale di allevatori, norcini e salumieri. Tre giorni di show cooking, degustazioni e incontri con i maestri salumieri, in uno scenario che unisce cantine di stagionatura e convivialità contadina. Un evento che celebra il sapere antico della norcineria italiana e la sua capacità di innovarsi restando fedele alla tradizione. Per ulteriori Informazioni: [email protected]